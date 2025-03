Esther Serrano elegida secretaria general de CCOO Ciudad Real en el XIII Congreso provincial del sindicato

CIUDAD REAL 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha celebrado este jueves su XIII Congreso provincial de Ciudad Real en el que ha resultado elegida secretaria general Esther Serrano con el 90,16% de los votos.

Serrano, que sucede en el cargo a José Manuel Muñoz tras 12 años al frente de la secretaría general, ha mostrado su agradecimiento por la elección "en un nuevo comienzo" para CCOO Ciudad Real, con una nueva dirección "con paridad, gente preparada, y personas jóvenes para trabajar con ellas y atender sus reivindicaciones".

El Congreso, celebrado en el Pabellón Ifedi, ha contado con la presencia del secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, así como representantes de las instituciones públicas como la delegada provincial de la Junta, Blanca Fernández, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Borceño, y el diputado provincial de Personal, Carlos Martín, según ha informado CCOO por nota de prensa.

La nueva Ejecutiva Provincial elegida por los 61 delegados y delegadas del Congreso Provincial está compuesta por Esther Serrano como secretaria general y otras ocho personas, David Vera, Ángela Briones, Pedro Muñoz, Isabel Quijada, Manuel Romero, María Ángeles López, Celedonio Sánchez y Carmen Aloha Martín.

La secretaria general se plantea objetivos que pasan por "transformar la organización para organizar a las personas trabajadoras en pequeñas empresas, que trabajan por cuenta propia, extender el sindicato y hacerlo mayor en afiliación y representación".

Esther Serrano ha subrayado "la enorme responsabilidad" de estar al frente de la mayor organización sindical de la provincia, y busca asegurar su presencia "en todos los rincones" de Ciudad Real, zonas industriales, polígonos, municipios "CCOO lo hace además como sindicato sociopolítico, que defiende la democracia, el estado de bienestar, no vamos a permitir que lo ataquen".

Ante los medios de comunicación ha comparecido también el secretario general saliente, José Manuel Muñoz que ha elogiado y agradecido a su sucesora, y ha destacado la gestión de los últimos cuatro años, "con una gran participación de las personas trabajadoras" en los avances y conquistas de derechos y mejores salarios.

CCOO suma más de un millar de representantes en centros de trabajo de la provincia, elegidos para ello por sus compañeros y compañeras, ha destacado Muñoz.

Para José Manuel Muñoz los avances no son suficientes cuando la distribución de la riqueza no es la adecuad todavía: "Creo que esa es la lucha, entre capital y trabajo, el problema de la sociedad es que ese reparto de la riqueza sea equitativo".

Muñoz se ha mostrado "orgulloso" del balance y de haber participado de un tiempo de cambios de calado en el mercado de trabajo y en la calidad del empleo.

Ha intervenido en la clausura del Congreso el secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, que también antes ha atendido a los medios de comunicación. Ha destacado el papel que el secretario general saliente ha tenido en las Comisiones Obreras de Ciudad Real: "José Manuel Muñoz es un amigo que se ha dejado su vida aquí, viviendo con pasión cada conflicto, cada acuerdo, cada avance, no ha sido fácil, pero hay que aplaudir su labor y la huella que deja".

Sobre la nueva secretaria general, ha dicho Paco de la Rosa que "Esther Serrano es una persona que conoce la organización, trabajadora, íntegra, con muchas ideas, viene alguien mucho mejor de lo que nadie pudiera imaginar", y viene a una provincia con no pocos desafíos.

De la Rosa ha mencionado algunos de esos retos y algunas cuestiones pendientes con el Gobierno de Castilla-La Mancha, empezando por la alta siniestralidad laboral: "Estamos en marzo y la creación del Instituto Regional de Prevención que está en los Presupuestos tiene que ser una realidad cuanto antes, esa es nuestra exigencia".

También la vivienda es un tema fundamental en esta provincia y en el resto de Castilla-La Mancha, ha explicado el secretario general regional de CCOO: "Queremos que el Gobierno constituya un organismo participado por agentes sociales para abordar la prioridad de la vivienda social, porque lo que aparece en los presupuestos regionales no basta. Vivienda para todos es sin duda otro reto".

En esta primavera el tercer desafío es la reducción de la jornada máxima legal, ha defendido Paco de la Rosa: "No pedimos la luna, aquí a la patronal hay que darle un tirón de orejas. Todos y todas deben tener una jornada de no más de 37,5 horas a la semana, para ser más productivos, no al revés".

APOYO INSTITUCIONAL

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha reconocido la labor de José Manuel Muñoz al frente de CCOO durante más de una década, subrayando su compromiso y dedicación en tiempos complejos.

Asimismo, ha felicitado a Esther Serrano por ser la primera mujer que liderará CCOO de la provincia de Ciudad Real. "No es un detalle menor, es un reflejo de los tiempos que vivimos y de la realidad que queremos construir. La igualdad no es sólo una aspiración, es una obligación", ha señalado Broceño.

David Broceño ha puesto en valor "las políticas laborales impulsadas por el Gobierno de España, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución salarial, la subida del salario mínimo en un 54% en los últimos cinco años y la revalorización de las pensiones conforme al IPC".

Para concluir, el subdelegado del Gobierno ha señalado que "vivimos un momento crucial. Sabemos que no es lo mismo un gobierno que cree en el diálogo social, que impulsa medidas de progreso y que protege el bienestar de la mayoría social, que otro que busca debilitar los derechos laborales, precarizar el empleo y recortar los servicios públicos, a diferencia de cuando gobernaba Aznar, Rajoy o Cospedal".

En la misma línea, Blanca Fernández ha elogiado tanto a Esther Serrano como a José Manuel Muñoz por ser "dos personas muy honestas, comprometidas con los avances de los derechos sociales y la defensa de la clase trabajadora en el ámbito de la empresa y la administración pública, además de dispuestas siempre a colaborar permanentemente con el Gobierno de Castilla-La Mancha para superar las distintas crisis en el pasado y ahora para que tengamos un horizonte con una economía más sostenible, un empleo de más calidad y unos servicios públicos más fuertes".

En el caso concreto de Esther Serrano, la delegada ha hablado de "una mujer sobradamente preparada que rompe un techo de cristal, que conoce el sindicato como nadie y que tiene un compromiso social y un talante muy humano, cercano y transparente", de ahí que espere una etapa en la que se siga trabajando en una línea reivindicativa y a la vez responsable "para arrimar el hombre cuando hay que hacerlo", tal y como se ha hecho en Castilla-La Mancha con los más de 30 acuerdos suscritos con los agentes sociales en los que siempre ha estado CCOO.

En este punto, Blanca Fernández ha destacado que la paz social ha posibilitado que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma con mayor índice de confianza empresarial y, con ello, se atraigan inversiones y se genere empleo, cada vez de más calidad.

Por tanto, ha interpelado a la necesidad de continuar con una negociación colectiva fuerte para afrontar la "etapa complicada" que hay por delante como consecuencia de la existencia de "muchos movimientos populistas complicando la vida y con un individualismo galopante, pero que estoy convencida que tenemos fuerza entre instituciones, partidos y organizaciones sindicales para luchar contra estos movimientos de ultraderecha".

Por último, Blanca Fernández ha realizado una defensa cerrada de los sindicatos de clase, al entender que "son los que facilitan que haya igualdad de oportunidades en todo el mercado laboral y que no haya unos trabajadores más privilegiados que otros".