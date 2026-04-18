Una estudiante de la UCLM logra el bronce en el Campeonato de España Universitario de esgrima

Lucía Jimeno Mora, estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el campus de Toledo. - UCLM

TOLEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lucía Jimeno Mora, estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el campus de Toledo, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de España Universitario (CEU) 2026 de esgrima.

La alumna de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha conseguido el tercer puesto en la modalidad de sable.

La competición se ha disputado en la Universidad de Almería en las modalidades de sable, espada y florete, tal y como ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

Jimeno ha compartido podio con Mar Fernández Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, y Elena Gómez Valera, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se estrena así en el palmarés de medallas de la universidad regional en los CEU, máxima competición del deporte universitario a nivel nacional.

Con el bronce de Jimeno, son 8 las medallas conseguidas por la universidad regional en los CEU 2026, que se celebran en Andalucía.

A las platas de Silvia Rey en campo a través, Celia Reoyos en halterofilia e Israel Sánchez-Infantes Hita en natación, se suman las medallas de bronce de Sánchez-Infantes y de Aitor Machuca Pérez-Higueras en natación conseguidas el pasado fin de semana.