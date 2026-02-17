Eurodiputados que visitarán Cabañeros esperan tener información de primera mano para entender el "problema" de ungulados

Los eurodiputados que acudirán al Parque Nacional de Cabañeros junto a alcaldes de la zona y representantes de las Diputaciones de Ciudad Real y Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, ha explicado que la delegación de la Eurocámara que ha acudido a Castilla-La Mancha para visitar el Parque Nacional de Cabañeros expondrá sus conclusiones en Bruselas e informará a la Comisión Europea para que pueda emitir su opinión sobre el funcionamiento del parque.

Así lo ha desgranado Rzonca este martes en Toledo, donde ha efectuado unas declaraciones a los medios con motivo de esta visita, que se materializará este miércoles. Unas declaraciones en las que ha estado acompañado por el alcalde de Los Navalucillos, José Ángel Pérez; el alcalde de Horcajo de los Montes, Julián Fernández; el diputado provincial de Contratación y Patrimonio de la Diputación de Toledo, José Eugenio del Castillo; y el vicepresidente cuarto de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández.

El eurodiputado ha explicado que en esta visita esperan conocer "de primera mano" los daños que las autoridades locales y provinciales atribuyen a la falta de control de la población de ungulados debido a la prohibición de su caza en los parques nacionales y, de esta manera, "entender a qué se debe este problema de gestión".

"De momento nos faltan documentos, planos, información, pero sabemos que mañana nos contarán todo lo necesario", ha explicado, detallando que, en tanto que Comisión de Peticiones, presentarán un comunicado con sus conclusiones que también elevarán, ha insistido, en la propia Comisión.

GESTIONAR "COMO TODA LA VIDA"

Por su parte, el alcalde de Horcajo de los Montes ha incidido en que en los pueblos adyacentes al parque les gustaría que el parque "se siguiera gestionando como se ha gestionado toda la vida" porque se hacía "de una manera brillante".

"Y ahora, en los últimos años, parece mentira que nadie se dé cuenta de que hay demasía, pero muy grande, de animales", ha dicho, insistiendo en que si Cabañeros "puede albergar mil animales, lo que no puede hacer es tener tres mil"

Para Pérez, esta situación está haciendo que la flora "esté desapareciendo". "Y es una pena porque es como un pulmón para toda la zona centro y, la verdad, como no se haga algo el parque va a sufrir unas consecuencias que va a tardar mucho en volver a recuperar".

De esta manera, ha asegurado que quieren mostrar a los europarlamentarios "la realidad, lo que está a vista de todos" porque a las fincas particulares que hay dentro del parque está situación "les está haciendo mucho daño" porque "antiguamente lo gestionaban de una manera estupenda".

"No es el simple hecho de la caza para matar animales, no se trata de eso, sino de mantener una población, la que tiene que haber. Es un control de la población lo que queremos que haya", ha manifestado.

Mientras, el alcalde de Los Navalucillos y anterior presidente del Parque Nacional de Cabañeros, ha incidido en que "se han dejado de hacer todos los usos tradicionales" del parque, no solo la caza sino también la extracción de corcho o madera y ello está haciendo que "aumente la población" de ciervo.

Así, el alcalde de Los Navalucillos espera que "cambie la normativa" y se permita cazar en los parques nacionales "de manera controlada", no solo en Cabañeros sino "en los de toda España y toda Europa".

UNA GESTIÓN "INEXISTENTE"

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Ciudad Real ve "urgente" un cambio del modelo de gestión cinegética ya que el actual sistema "es inexistente".

"Cabañeros fue elegido como parque nacional por ser un ejemplo de bosque mediterráneo en cuanto a flora y fauna y ya no existe flora, solo fauna. Ese es el principal objetivo que debe mover a la Comisión", ha señalado.

Para Fernández, "no puede ser" que el modelo de gestión consista en "el aumento constante de la población de ciervo, de corzo y de jabalí" porque ese modelo aboca "a lo que está ocurriendo, que es la desaparición de la flora del Parque de Cabañeros".

Finalmente, el diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación de Toledo ha apoyado la caza "de una forma clara y contundente" y ha transmitido que el tratamiento que se está dando a la caza se está haciendo "sin conocer el entorno real".

En su opinión, "se están rompiendo las cadenas del ecologismo" con la sobrepoblación en Cabañeros o en otras fincas donde la caza menor "ha llegado a desaparecer porque el aumento de zorros es tan grande que se comen todos esos animales".

"Lo que queremos es que el mundo rural sea tenido en cuenta para tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones en los despachos, hay que venir al terreno y verlo. Entre todos. Es importante la opinión de un perrero, de un galguero, como del dueño de la finca y como el que quiere un ecologismo", ha sostenido.