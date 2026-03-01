Europa Press cumple 30 años de servicio informativo en Castilla-La Mancha

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Europa Press en Castilla-La Mancha cumple 30 años de servicio informativo en la región, tras comenzar su andadura con un equipo inicial formado por tres periodistas en la redacción de Toledo comandados por Luisa Acedo.

La cédula de habitabilidad que permitía ocupar su primera sede en el Vivero de Empresas de la ciudad fue firmada un 29 de febrero de 1996, momento desde el que Europa Press, la primera agencia privada de noticias de España y que acumula se acerca a los 70 años de historia en el plano nacional, ha informado ininterrumpidamente los 365 días del año con rigor, veracidad e imparcialidad, de todo lo que acontece en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, tanto en sus capitales de provincia como en sus municipios.

En estos 30 años de trabajo y servicio informativo, Europa Press Castilla-La Mancha ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades y formatos, y del equipo inicial se ha pasado en la actualidad a una plantilla formada por nueve periodistas en la redacción de Toledo.

A Pilar Alarcón, Laura Gómez, María Izquierdo, Roberto Martos, Irene Fernández, Álvaro Pinilla y Christian Zampini, con Humberto del Horno al frente, hay que sumar a dos camarógrafos en plantilla, Juan Ignacio Gómez y Jorge Rodríguez, que en los últimos cinco años han levantado el servicio audiovisual de noticias.

Más allá de la redacción de Toledo, colaboradores fijos de la agencia ocupan todo el espacio regional. Así, cuenta con periodistas como Belén Monge (Guadalajara), Antonio Ponce (Albacete), Santos García Monroy (Puertollano), Carlos Monteagudo (Ciudad Real), Nuria Villacañas (Campo de Criptana) y Jesús Huerta (Cuenca), además de las colaboraciones culturales de Enrique Aparicio, natural de Alpera y residente en Madrid.

Tras los objetivos, figuran también camarógrafos y fotógrafos como Rafa Martín (Guadalajara), Óscar Gil (Molina de Aragón), Eusebio García del Castillo (Ciudad Real), Lola Pineda y Javier Cofreces (Cuenca), Sergio Ortiz y Adrián Fernández (Talavera de la Reina), Juanma Jiménez (Toledo) y Mateo Lanzuela desde la capital de España.

Asimismo, Europa Press se ha adaptado a la revolución tecnológica provocada por la digitalización y todas las delegaciones autonómicas se han convertido en redacciones multimedia, pero sin perder de vista el sentido de las agencias de noticias, la inmediatez para ofrecer una información veraz, imparcial y de calidad.

En la actualidad, la delegación de Europa Press Castilla-La Mancha ofrece una media diaria de 110 informaciones de todo lo que acontece en la región, tanto en el ámbito político, social, cultural o económico, a lo que hay que añadir, además, fotografías, audios y vídeos en muchas de las informaciones que se difunden a nuestros abonados o en abierto a través de nuestra web https://www.europapress.es/castilla-lamancha/ y de los perfiles de redes sociales como X --@EPCLM--; Facebok --https://www.facebook.com/epclm--; o Instagram www.instagram.com/clm_europapress

Europa Press Castilla-La Mancha ha contribuido durante 30 años a proyectar la imagen, las posibilidades y las bondades de la región más allá de las fronteras propias de su territorio, tanto a través de la capacidad de difusión de europapress.es y sus canales temáticos específicos como de las redes sociales del grupo.

A lo largo de la historia de tres décadas en Europa Press, la redacción acumula varios premios periodísticos, recaídos en figuras como Belén Monge, María Izquierdo o Juan Ignacio Gómez.