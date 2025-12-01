Los ex futbolistas Pepe Carcelén y José Antonio Camacho entregan juguetes a niños hospitalizados en Albacete

El exfutbolista José Antonio Camacho y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, visitando a un niño en el hospital de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha acompañado a los ex futbolistas Pepe Carcelén y José Antonio Camacho en la entrega de juguetes a niños ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. También ha participado en la entrega el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, así como el gerente del Hospital Alberto Sansón y otros responsables sanitarios y componentes del equipo médico.

Serrano ha agradecido que "Camacho y Carcelén, dos grandes deportistas albaceteños que también son grandes personas, acudan a poner una sonrisa en los labios de los niños y niñas que más lo necesitan por su situación personal". Los balones, juguetes, peluches y mochilas han hecho las delicias de los niños y niñas que reciben tratamiento en el Hospital de Día y los que permanecen ingresados en la sexta planta del Hospital, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha destacado el alcalde, "Carcelén y Camacho han demostrado muchos años sobre el césped y en los vestuarios su gran profesionalidad y calidad futbolística, pero lo más importante es que también demuestran su calidad humana con detalles como esta visita, que aporta alegría y esperanza a un entorno hospitalario que resulta especialmente duro para los más pequeños".

El alcalde ha agradecido también su esfuerzo y dedicación al personal sanitario que atiende a los pequeños, y ha transmitido a las familias "el apoyo y solidaridad que se hacen más necesarios que nunca en las fechas entrañables que se avecinan".