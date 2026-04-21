Las exportaciones de Castilla-La Mancha aumentan un 1,3% hasta febrero y alcanzan los 1,8 millones de euros

Exportaciones - GOBIERNO DE ARAGÓN

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha hasta el mes de febrero de 2026 alcanzaron la cifra de 1.820,6 millones de euros, lo que supone una subida del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En España, las exportaciones para el mismo periodo han bajado un 1,8% situándose en 60.646,6 millones de euros.

Así se desprenden del último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias, en febrero de 2026 Guadalajara ocupó la primera posición, con 564,2 millones euros (+17,4%). Toledo, con 545,2 millones euros, se sitúa en segundo lugar (+4,2%), Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 372,8 millones euros (+0,8%) y le siguen Albacete, con 233,8 millones euros (-11,7%), y CUENCA, con 104,6 millones euros, que registra un descenso en la exportación del 34,4%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 2.765,5 millones de euros bajando un 2,1%, a la vez que en España bajaron un 4,8% hasta los 67.952 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con una bajada del 8%, seguida de Toledo (+9,8%), Albacete (-9,9%), Ciudad Real (-1,8%), y Cuenca (-8,4%).

El saldo comercial de la región hasta febrero de 2026 se situó, por tanto, en -944,9 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 66%, claramente inferior a la media nacional (89%).

SECTORES EXPORTADORES.

En febrero de 2026, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 575,4 millones euro, representando el 31,6% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 9,4 % respecto al mismo periodo de 2025.

El sector lo encabezan las Bebidas con 152,7 millones euros, cuyas ventas disminuyeron un 13,9%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 104,0 millones euros, registrando un descenso del 20,6%.

Frutas, hortalizas y legumbres bajaron un 9,0% (101,1 millones euros). Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 10,5% (58,7 millones euros). A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 477,3 millones euro y presentando una subida del 16,9%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+4,6%) y Semimanufacturas no químicas (+0,8%) y con 227,6 y 173,1 millones euro, respectivamente. En este periodo, los Productos químicos disminuyeron un 8% hasta los 160,2 millones de euros.

En cuanto a los sectores importadores, los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (759,4 millones euro), con un descenso del 3,9%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 248,8 millones euros (-11,3%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 600,6 millones euros (+3,9%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 427,4 millones euros, que en este periodo ha disminuido un 10,2%.

PAÍSES DE DESTINO.

Hasta febrero de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 74,6% del total. En la zona Euro, Portugal es el principal cliente regional con 486,7 millones de euros (+16,9%), le siguen Francia con 277,5 millones euro (-4,3%), Alemania con 177,9 millones euro (-10,8%) e Italia con 163,6 millones euro (-16,4%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 51,2 millones euros, con una bajada del 10,7%, a Turquía fueron de 38,7 millones euros (+26,6%) mientras que Suiza 9,3 millones euros (-28,2%).

Fuera del entorno regional más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (54,6 millones euros, +18,8%), Canadá (5,7 millones euros, +48,3%), México (18,8 millones euros, +44,3%), Chile (4,5 millones euros, -25,8%), Brasil (2,9 millones euros, -9,8%), y Argentina (1,7 millones euros, -4,3%).

Por otra parte, destaca Marruecos (25,1 millones euros, -11,1%), Argelia 8,7 millones euros, +0,4 %) y Oriente Medio (34,0 millones euros, +57,7%). En Asia destacan China con 82,0 millones euros, con un crecimiento del 46,3% y Japón (14,5 millones euros, -30,2%), mientras que Corea del Sur alcanza 14,2 millones euros (-0,6%).

En cuanto a importaciones, el 73,7 % tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 9,8% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 271,9 millones euro, que bajó un 5,9% respecto al mes de febrero 2025.