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TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron hasta el mes de septiembre de 2026 la cifra de 9.282,0 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En España, las exportaciones para el mismo periodo han aumentado un 4,2% situándose en 300.341,5 millones de euros.

Por provincias, en septiembre de 2026 Toledo ocupó la primera posición, con 2.892,2 millones de euros de exportación (+13,6%). Guadalajara con 2.679,1 millones de euros se sitúa en segundo lugar (+21,2%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 2.146,5 millones de euros (+19,5%), y le siguen las provincias de Albacete con 1.078,2 millones de euros (-7,2%), y Cuenca, con 486,0 millones de euros, que registra un descenso en la exportación del 20,3%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 14.457,9 millones de euros aumentando un 9,8%, a la vez que en España subieron un 7,4% hasta los 353.979,6 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un descenso del 4,2%, seguida de Toledo (+20,7%), Albacete (+7,9%), Ciudad Real (+7,0%), y Cuenca (-12,1%).

El saldo comercial de la región hasta septiembre de 2026 se situó, por tanto, en -5.175,9 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura se situó en el 64,2%, claramente inferior a la media nacional (84,8%).

SECTORES EXPORTADORES

En septiembre de 2026, los productos agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.796,6 millones de euros, representando el 30,1% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 3,7% respecto al mismo periodo de 2025.

El sector lo encabezan las Bebidas con 781,0 millones de euros, cuyas ventas disminuyeron un 6,7%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 484,0 millones de euros, registrando un descenso del 16,8%. Frutas, hortalizas y legumbres subiendo un 1,9% (481,8 millones de euros). Finalmente, los Lácteos y huevos tuvieron un crecimiento del 3,6% (318,6 millones de euros) y los Preparados alimenticios aumentaron un 20,3% (322,3 millones).

A continuación, se sitúan los Bienes de Equipo con 2.266,8 millones de euros y presentando una subida del 18,8%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+7,4%) y las Semimanufacturas no químicas (+27,6%) con 1.148,9 y 976,8 millones de euros, respectivamente.

En cuanto a los sectores importadores, los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (4.372,6 millones), con un ascenso del 14,3%. El segundo sector importador es Productos Químicos con 2.964,4 millones (+14,5%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 2.077,7 millones de euros, que en este periodo ha disminuido un 7,1%.

PAÍSES DE DESTINO

En cuanto a los países de destino, hasta septiembre de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 76,3% del total. En la zona Euro, Portugal es el principal cliente con 2.493,4 millones de euros (+29,0%), le siguen Francia con 1.365,0 millones (+7,6%), Alemania con 958,8 millones (+12,2%) e Italia con 786,1 millones (-7,1%).

Fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 260,0 millones de euros, con una caída del 7,8%, a Turquía fueron de 155,0 millones (-8,4%).

Fuera del entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (265,8 millones, +13,4%), Canadá (28,6 millones, +30,2%), México (95,4 millones, +49,0%), Chile (23,8 millones, +0,2%), Brasil (15,1 millones de euros, -8,4%), y Perú (10,0 millones de euros, +23,4%).

En Asia destacan China con 378,8 millones de euros, con un crecimiento del 63,0% y Japón (60,7 millones de euros, -26,9%), mientras que Corea del Sur alcanza 53,8 millones (+3,1%). Finalmente destaca Marruecos (113,8 millones, -10,4%), Argelia 35,1 millones, -6,6 %) y Oriente Medio (130,6 millones de euros, +30,3%).

En cuanto a importaciones, el 70,7% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, destaca el 10,4% procedente del principal proveedor no comunitario que es China, con 1.499,1 millones de euros, que subió un 1,3% respecto al mismo periodo de 2025.