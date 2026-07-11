La exposición 'Cielos de Guadalajara' de AstroGuada se podrá ver en la capital hasta el 29 de julio

Vía láctea sobre el castillo de Zafra. - ASTROGUADA

GUADALAJARA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La muestra fotográfica 'Cielos de Guadalajara', ubicada en la sede de la Fundación Ibercaja de la capital, compuesta por una selección de 26 imágenes en alta resolución sobre cielo profundo, astropaisaje y Sistema Solar, se podrá visitar hasta el 29 de julio.

Patrocinada por la Diputación Provincial, esta es la segunda ocasión que esta colección pasa por Guadalajara tras la inauguración oficial, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2023 en el Espacio de Arte 'Antonio Pérez' del Centro San José.

Desde entonces, ha recorrido cientos de kilómetros por la geografía de la provincia para convertirse, de largo, en la exposición itinerante que más municipios de Guadalajara ha visitado de las que ha auspiciado la institución provincial, ha informado Astroguada en un comunicado.

Pepe Mera, Julián García, Ramón Delgado, Francisco José Corregidor, Antonio Moratilla, Rafael García o Javier Rodríguez Pacheco son algunos de los astrofotógrafos de la asociación que han prestado sus trabajos para esta exposición temática.

'Cielos de Guadalajara' está en sintonía con los principios y valores que ampararon el nacimiento de AstroGuada, como es la defensa de los cielos oscuros, la preservación de un patrimonio inmaterial único presente en varios territorios de nuestra provincia, y la denuncia de prácticas abusivas que inundan de contaminación lumínica el paisaje. '

El apartado 'Cielo profundo' está reservado a maravillas celestes situadas a miles de años luz de distancia de la Tierra, tan lejanas como tenues, que agrupan galaxias, nebulosas, cúmulos estelares y cometas, 'objetos que a pesar de ser extremadamente débiles a nuestros ojos debido a su escaso brillo, se muestran en todo su esplendor gracias a los recursos y técnicas empleados por sus autores', explica Alfonso Espinosa.

En la modalidad de 'Astropaisaje' se combinan de forma artística distintos elementos emblemáticos de la provincia de Guadalajara como castillos, ermitas, parajes o campos, con objetos celestres como la Luna, la Vía Láctea o estelas de estrellas, para conseguir un equilibrio armónico entre objetos del cielo y la tierra.

Por último, el capítulo dedicado al Sistema Solar reúne una serie de objetos de nuestro universo más cercano con una increíble resolución, como los planetas Júpiter o Saturno, y detalles sorprendentes de nuestro satélite natural o del Sol.