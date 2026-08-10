Extinguido el incendio originado este martes en Malpica de Tajo, que ha tenido Situación Operativa Nivel 1

Incendio declarado en Malpica de Tajo. - INFOCAM
TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El incendio originado este lunes en la localidad toledana de Malpica de Tajo ha quedado extinguido a las 19.33 horas, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha declarado en Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a la carretera CM-4015.
El fuego se habría iniciado sobre las 12.57 horas de este lunes, en el paraje conocido como 'Valle de los domingos' y ha sido detectado por la llamada de un particular.
En las labores de extinción han participado un total de siete medios, dos de ellos aéreos, y un operativo integrado por 30 personas.