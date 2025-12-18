La facturación de la industria sube un 1,7% en octubre en C-LM, en sintonía con la media nacional

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos - MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

La cifra de negocios de la industria subió un 1,7% en octubre en Castilla-La Mancha en relación al mismo mes de 2024, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, este indicador ha ganado un 2,5% en la región.

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria también subió un 1,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa inferior en casi tres puntos a la de septiembre, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de octubre, las ventas de la industria encadenan dos meses de crecimientos interanuales tras el aumento del 4,4% que experimentaron en septiembre.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,2% interanual en octubre, seis décimas más que en septiembre. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya seis meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,9%, en contraste con el alza mensual del 1,2% registrado el mes anterior.