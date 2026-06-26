Fallados los proyectos ganadores de los XV Premios a la Excelencia en la Prestación de los Servicios Públicos de C-LM - JCCM

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los XV Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha se ha reunido en la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital para fallar los proyectos ganadores de esta edición, cuyos autores recibirán los galardones en un acto público que tendrá lugar el próximo miércoles, 1 de julio, en Toledo.

En la reunión, que ha estado presidida por el consejero del departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, se han seleccionado los proyectos ganadores de entre las 27 candidaturas que se han presentado a esta decimoquinta edición de los premios, a los que optan entidades, empresas, fundaciones, centros o unidades administrativas, órganos y organismos públicos integrantes o que dependan de Administraciones Públicas con sede en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

Con estos galardones se reconoce la labor de aquellos servicios y unidades del sector público que trabajan en modelos de innovación, proponen formas ágiles de relacionarse con la ciudadanía y aumentan así la eficacia y la eficiencia de los servicios que se prestan por parte de las administraciones públicas.

Junto a Ruiz Molina, han compuesto el jurado el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el vicesecretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM), Tomás Mañas; el director de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, Julio García; la Vicegerenta del Campus de Toledo de la UCLM, María Julia Delgado; así como la Inspectora General de Servicios, Paula Novo, quien ha ejercido como secretaria.

Como es habitual en estos premios, se han convocado tres categorías. En primer lugar, el premio a la 'Excelencia de los Servicios Públicos', con el que se distingue la implantación de un sistema de calidad homologado, modalidad en la que se han presentado dos candidaturas.

En la segunda modalidad, la de 'Mejores Prácticas de Gestión Interna', se reconoce a la candidatura, de las nueve que han concurrido, que haya presentado una actuación administrativa que haya conseguido mejorar la gestión interna de los procesos y que pueda ser exportable a otros servicios públicos.

Finalmente, se encuentra el premio a las 'Mejores Prácticas en los Servicios Públicos Prestados a la Ciudadanía', que se otorga a la candidatura que haya conseguido incrementar el rendimiento y la calidad de su trabajo en la prestación de un servicio a la ciudadanía. En esta categoría se han presentado un total de once candidaturas.

Desde la recuperación de estos premios en el año 2016, por parte del Gobierno de García-Page, se han contabilizado un total de 236 candidaturas, a las que hay que sumar las 27 de la presente edición.