Fallece un ciclista tras sufrir un atropello por parte de un turismo en Hontoba (Guadalajara)

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GUADALAJARA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha perdido la vida en Hontoba (Guadalajara) tras sufrir una caída y posterior atropello por parte de un turismo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 11.22 horas en el kilómetro 2 de la carretera GU-215.

El afectado --un hombre de unos 50 años-- ha resultado fallecido en el lugar, hasta donde se han trasladado la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y un médico de Urgencias, que ha sido el primero en llegar y que ha certificado el fallecimiento.