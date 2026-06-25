Fallece Gracia Pérez Vigara, concejal en Cuenca entre 2015 y 2016, y médico en el Hospital Virgen de la Luz

Gracia Pérez Vigara. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La que fuese concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2015 y 2016, Gracia Pérez Vigara ha fallecido este jueves, según ha confirmado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Titular de la concejalía de Familia e Igualdad durante la primera etapa del mandato del alcalde Ángel Mariscal, Pérez Vigara era médico de profesión, especialista de Área del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Luz.

El Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado el fallecimiento decretando que las campanas de la Torre de Mangana doblarán en señal de duelo a las 12.00 horas de este jueves 25 de junio.

El alcalde Darío Dolz ha trasladado su más sentido pésame a su familia, amigos y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado el compromiso de Pérez Vigara con los demás y desde el servicio público.

"Como concejal del Ayuntamiento de Cuenca, trabajó con dedicación y sensibilidad en áreas tan importantes como Familia e Igualdad, dejando siempre una huella de cercanía y entrega", ha señalado Núñez a través de su cuenta oficial en la red social X, al tiempo que trasladaba un abrazo a "familia, amigos, compañeros y a todos los que compartieron camino con ella".