Fallece un hombre tras ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón

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CUENCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha fallecido este domingo por una intoxicación tras ingerir lubricante industrial en un taller del municipio conquense de Tarancón.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias, los hechos tenían lugar a las 21.50 horas de este sábado en un taller de excavaciones y derribos ubicado en el kilómetro 34 de la carretera CM-200.

Estas mismas fuentes indican que el fallecimiento se produjo finalmente a las 0.45 horas de este domingo.

Hasta el lugar acudían una UVI y personal de Guardia Civil, mientras que un equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja se mantuvo en preaviso.