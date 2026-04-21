Fallece un hombre tras sufrir una salida de vía y colisionar con un árbol en Quismondo

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TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años de edad fallecía este lunes tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía y chocar contra un árbol en la localidad toledana de Quismondo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso tenía lugar a las 21.41 horas de este lunes a la entrada de la localidad por la carretera N-5.

Hasta el lugar se desplazaban efectivos de la Guardia Civil, la Agrupación de Protección Civil del municipio, bomberos de Santa Olalla que realizaron el rescate del cuerpo y un médico de Urgencias y una UVI, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado.