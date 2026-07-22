Fallece Isidoro Gómez Cavero, el médico que transformó el tablero político de Cuenca y llevó al balonmano a lo más alto

Archivo - El candidato de Cuenca nos Une a la Alcaldía, Isidoro Gómez Cavero. - LOLA PINEDA/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El médico Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca durante las dos últimas legislaturas tras presentar batalla electoral con la agrupación de electores Cuenca nos Une, ha fallecido este miércoles a los 63 años.

Conquense de nacimiento, Gómez Cavero ejerció de médico en Medicina General durante 30 años y fue el fundador del hospital La Alameda (actual Hospital Recoletas). Junto a la sanidad, su mayor desempeño en la vida pública conquense se desarrolló en el mundo del balonmano, como presidente del Ciudad Encantada en dos etapas.

En la segunda, desde el año 2011, el club obtuvo los mayores éxitos deportivos de su historia, incluyendo un subcampeonato de liga en el año 2023 y un subcampeonato de Copa del Rey en 2019, además de las primeras clasificaciones a competición europea del conjunto conquense.

En política, fue cortejado con frecuencia por los dos grandes partidos, pero terminó dando el salto con Cuenca nos Une en 2019, agrupación de electores que dio la campanada en las elecciones al obtener seis concejales y ser la segunda fuerza más votada, por delante del Partido Popular.

Este éxito le dio la llave de gobierno y le convirtió, aunque esta figura no apareciera en el organigrama del equipo de Gobierno, en un 'vicealcalde' que compartía responsabilidades con el alcalde de la ciudad, Darío Dolz.

La formación liderada por Gómez Cavero perdió fuerza en los comicios de 2023, pero conservó el peso suficiente como para poder gobernar en coalición con el PSOE. Durante estas dos legislaturas la agrupación de electores ha respaldado el gobierno socialista ya que el médico consideraba que, respaldando a la formación que estaba en el Gobierno regional, sería más fácil conseguir fondos para Cuenca.

Su papel durante estos años ha sido el de tirar de los "grandes proyectos" como el inicio de la construcción de los remontes mecánicos al Casco Antiguo y la remodelación de Carretería.

En el año 2024, le fue diagnosticado un tumor cerebral que le obligó a pasar por la mesa de operaciones en dos ocasiones. A pesar de sus problemas de salud, intentó mantenerse en activo mientras le duraron las fuerzas. Presidió el Balonmano Ciudad Encantada hasta el año 2025 y el pasado mes de junio tuvo que renunciar finalmente a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Cuenca.

En 2026, Isidoro Gómez Cavero recibió el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, durante el acto institucional del Día de la Región, celebrado en Cuenca, por su compromiso con el deporte a través de su papel como presidente del Ciudad Encantada.

Su labor al frente del club conquense también ha sido merecedora de la Medalla e Insignia de Plata de la Federación Española de Balonmano.