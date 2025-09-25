Fallece un motorista de 33 años en un accidente en Puertollano

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente en la motocicleta que conducía en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 19.33 horas, en el kilómetro 5 de la CR-502, cuando la motocicleta ha sufrido una salida de vía, incendiándose posteriormente.

A pesar de la asistencia de una UVI móvil, no ha sido posible salvar la vida del motorista, que ha fallecido en el lugar de los hechos.

También ha sido necesaria la asistencia de bomberos de Puertollano, que han extinguido el fuego del vehículo, así como agentes de la Guardia Civil y equipos de Mantenimiento de Carreteras, que han señalizado la zona.

