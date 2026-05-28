Fallece un motorista de 53 años en un accidente en Alocén

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 5 de la GU-999. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido este jueves tras sufrir una salida de vía mientras conducía una motocicleta en la carretera GU-999 a su paso por el término municipal de Alocén, Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 19.00 horas en el kilómetro 5 de la citada vía.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, aunque no ha sido posible hacer nada por el afectado, que ha fallecido en el lugar de los hechos.