Fallece un trabajador atropellado por un tractor en una finca de Alhambra

Archivo - UVI móvil. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de alrededor de 30 años ha fallecido este jueves atropellado por un tractor mientras trabajaba en la finca El Lobillo de la localidad de Alhambra, en Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 7.30 horas de la mañana, cuando el trabajador ha sido atropellado en un punto cercano al kilómetro 14 de la carretera CRP 1511.

A pesar del despliegue de una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias, no ha sido posible hacer nada por la víctima, que ha fallecido en el lugar de los hechos.

También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil.