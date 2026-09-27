Un fallecido y un herido tras la salida de vía de un turismo en Cuenca

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM - Archivo

CUENCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha fallecido y otro de la misma edad ha resultado herido este sábado tras la salida de vía de un turismo en la CU-V-9144, dentro del término municipal de Cuenca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos se producían a las 23.01 horas de este sábado en el kilómetro 3 de la citada vía.

Estas mismas fuentes han indicado que los bomberos de Cuenca tuvieron que desencarcelar a los ocupantes. Tras ello, el herido era trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Cuenca.

En el operativo también participaban efectivos de la Guardia Civil y una UVI.