Familiar de presunta víctima de violencia machista en Jadraque ya había contactado con el centro de la mujer

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que una mujer en el municipio de Jadraque está siendo atendida desde el pasado viernes en el Centro de la Mujer de Sigüenza (Guadalajara) a raíz de una presunta agresión a manos de su pareja, y a este centro ya se le había trasladado información sobre su situación con anterioridad, a través de una familiar.

Así lo ha indicado la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, a preguntas de los medios antes de participar en la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual en Toledo.

"A esta mujer se le estaba atendiendo desde el pasado viernes. Sí que estaba en contacto con el Centro de la Mujer --de Sigüenza-- desde hacía algunas fechas, porque una familiar había informado de esta situación y se estaba trabajando con ella".

Tras asegurar que la información que tiene el Gobierno regional la conocía este martes "a través de los medios de comunicación", ha añadido que este miércoles por la mañana se ha puesto en contacto con el centro de la mujer de la comarca, el de Sigüenza.

Desde el pasado viernes que fue atendida, se está acompañando y ayudando a esta presunta víctima a solicitar medidas de protección, tal y como ha precisado la consejera, que ha remarcado que desde este centro se hará seguimiento de este caso.