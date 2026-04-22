FEDA tacha las medidas del Gobierno para paliar la crisis por la guerra como "insuficientes" en su Asamblea General

Asamblea general de FEDA. - JCCM

ALBACETE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha celebrado este miércoles su 49ª Asamblea General, que ha estado marcada por la aprobación de "unos presupuestos para afrontar los riesgos actuales" generados por el conflicto iraní y la crítica del presidente de la organización, Artemio Pérez, a las medidas del Gobierno para paliar la misma, a las que ha tildado de ser "insuficientes".

Pérez ha explicado durante su discurso de clausura, en la misma sede de FEDA, la inestabilidad del mercado tras la ofensiva comenzada por Estados Unidos contra Teherán y que se alarga "con otro alto el fuego pero sin negociación", con un estrecho de Ormuz bloqueado y con la parálisis de parte del abastecimiento gasístico y petrolífero del mundo, "lo que repercute en el precio del transporte, la construcción y por tanto, en la inflación global".

El presidente de FEDA ha señalado otros desafíos devenidos de la misma situación como el encarecimiento de los seguros marítimos y el aumento de costes de los suministros. Esto, ha advertido, causa "un encarecimiento energético, eleva los costes de producción y se traduce en menor competitividad y crecimiento económico", generando "una crisis económica, quizás, la mayor de la Historia reciente".

Ante ello ha pedido "prepararse y ser cautos" y ha asegurado que "las políticas públicas son claves para solucionar la crisis con incentivos para la inversión. Algo que Europa no ha hecho aún."

Pérez ha extendido su crítica a las últimas medidas del Gobierno para enfrentarse al impacto económico de la guerra, anunciadas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros Extraordinario, asegurando que la iniciativa "nace muerta" al no abordar con suficiente financiación la construcción de vivienda o el impulso a las empresas.

"Las ayudas deberían de superar las otorgadas ante la pandemia del covid", ha concretado el presidente de FEDA, quien también ha considerado que los decretos "no solucionan el problema habitacional". "Se otorgan 7.000 millones de euros para construir vivienda de protección oficial para los próximos cinco años. Deberían de ser 7.000 millones por año", ha valorado desde su experiencia, recordando que este tipo de financiación fue mayor en los tiempos previos a la crisis de 2008.

El empresario ha pedido facilitar los trámites burocráticos para la construcción, dar ayudas de 50.000 euros para jóvenes y familias desfavorecidas a fondo perdido de cara a adquirir vivienda y poner el coste del suelo gratuito. También ha solicitado no condicionar las medidas a poblaciones pequeñas, aseverando que "es el ciudadano el que manda dónde quiere vivir". Por último, ha pedido aprobar estas medidas en una ley pactada con la oposición para garantizar su durabilidad.

Pese a todo, Pérez ha estimado que España seguirá creciendo al doble que la media europea de cara a 2027, gracias a sectores como el turismo. El líder de la patronal también ha dado el visto bueno al último proceso de regularización de extranjeros, asegurando que "queremos que los migrantes trabajen, coticen, mantengan las pensiones y salgan de la economía sumergida".

Como conclusión, Pérez ha destacado la colaboración entre el sector privado y el público, asegurando que "un país prospera cuando tiene el emprendimiento como política de Estado".

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha aprovechado la ocasión para poner en valor "el trabajo de las 3.000 personas repartidas en asociaciones empresariales que dedican su tiempo y esfuerzo a defenderlas", constituyendo tanto las grandes compañías como las pymes parte del "equilibrio social" de la región.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz, ha compartido parte del análisis del presidente de FEDA al afirmar "que estos últimos años han sido duros" y a los que ahora se suma una nueva crisis provocada "por terceros países con sus choques de civilizaciones". Ante ello, el delegado ha puesto "la unidad empresarial" como un ejemplo para hacer frente a los problemas "y salir antes de ellos", así como a los acuerdos regionales entre actores sociales, el sector empresarial y las instituciones, citando como ejemplo el plan estratégico de crecimiento económico de autónomos para 2026-2030, que ha descrito como "una iniciativa compartida" o la financiación de 221 millones de euros de la Junta a más de 250 proyectos de FEDA.

SERRANO ASEGURA QUE "ES LA MEJOR PATRONAL DEL PAÍS"

De su lado, Serrano ha felicitado al presidente, Artemio Pérez, "porque Feda se acerca al número redondo de 50, una efeméride que se cumple el año que viene y que celebraremos como merece. Ya el pasado año otorgamos a Feda la Medalla de Oro de la Ciudad, como un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aciertos"

El alcalde ha recordado que "10.000 empresas y autónomos de más de 70 asociaciones sectoriales son los números irrebatibles de la representatividad de Feda, que es Marca Albacete y es la mejor patronal del país. Todo el empresariado de la ciudad y la provincia tiene aquí su representación en todos los sectores: desde el comercio, tan nuestro, a la construcción, los transportes, la industria o la agricultura. Y esa representatividad la convierte en interlocutor válido e imprescindible con las administraciones. En el Ayuntamiento consideramos a Feda un socio leal y un compañero de viaje en la apasionante tarea de construir una ciudad mejor, más próspera y con más posibilidades para todos".

Serrano ha asegurado que "hay quien sólo sabe demonizar a los empresarios y culparles de todos los males. Desde luego no es el caso de este Ayuntamiento".