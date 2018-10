Federación de Autismo y Feacem C-LM reclaman una mayor financiación para sus actividades

Actualizado 28/09/2018 15:28:33 CET

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Autismo de Castilla-La Mancha y la Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo de Castilla-La Mancha (Feacem C-LM) han coincidido en reclamar este viernes en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de las Cortes regionales una mayor financiación para la realización de sus actividades.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Autismo de la región, Valentín Cabañas, ha señalado que "son muchos" los servicios que prestan, algunos de ellos financiados por la administración, algo que "no significa" que la financiación pública "sea suficiente".

Para Cabañas, los autistas "no viven en su mundo", si no que "viven en el nuestro y no lo entienden", ya que "les resulta incomprensible", por que tienen "muchas dificultades para descifrar la información, para comunicarse socialmente". Esto "genera frustración y gestionarla resulta muy difícil", ha dicho.

El vicepresidente ha destacado que para la detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) "es necesario una prueba psicológica", que "se debe realizar entre los 18 y los 24 meses". Actualmente, en la región sólo funciona la Atención Temprana en Ciudad Real, por lo que ha pedido la implantación de un protocolo eficaz de detección.

Desde la Federación han solicitado que la Atención Temprana sea "como mínimo" hasta los seis años y se realice por equipos. Desde el Gobierno regional, según ha dicho, se les ha asegurado que "va a ser así", pero la Federación "quiere verlo, por que hay que ponerlo en práctica".

Para el vicepresidente, hacer accesible un hospital "va más allá de poner rampas", así como poner en marcha una "tarjeta de atención TEA" para priorizar su atención.

"FORMACIÓN CONTINUA"

Desde la Federación han apostado por que los profesionales educativos "tengan formación continua para afrontar con los alumnos con TEA en las aulas", con un "programa educativo individualizado para cada alumno".

Según Cabañas, en el entorno familiar se asume la responsabilidad de atender las necesidades de los enfermos y se convierte en cuidadores, terapeutas, traductores y en la "mejor herramienta para abrirse paso en el día a día".

La gerente de la Federación, Susana Hernández, ha lamentado que ni en España ni en Castilla-La Mancha "exista un estudio poblacional para conocer el número de afectados por TEA", por lo que esta falta de información hace que en muchas zonas de la región "no haya servicio porque no se sabe si existen personas con TEA".

La gerente ha señalado que con el protocolo de actuación de la Junta en las consejerías de Sanidad, Educación, Bienestar Social, el abordaje a la enfermedad en el Sescam y las aulas abiertas han supuesto "avances", pero "todavía queda mucho por seguir avanzando".

Para la Federación es "imprescindible" trabajar en la inclusión real de las personas con TEA en el entorno educativo para atender las situaciones educativas en entornos que sean "menos restringidos".

Por otro lado, el usuario de la Federación, Alberto Mora, ha pedido que las personas sin TEA le "traten bien" y le "valoren como una persona más", ya que, según ha dicho, la gente "no les entiende" y eso les "hace sentir mal" porque las personas sin TEA "no comprenden sus necesidades".

"HAY QUE AVANZAR MUCHO"

DE su lado, el diputado regional de Podemos, David Llorente, ha destacado la importancia de la detección temprana y la comprensión de los padres para saber qué le pasa a su hijo, al tiempo que ha señalado que hay que "avanzar mucho" para hacer una implantación general del protocolo de actuación en toda la región.

El diputado del PSOE, José Luis Escudero, ha subrayado la importancia de una financiación estable que no haga de la labor de las asociaciones algo "coyuntural" porque la "necesidad es permanente y continua". De ahí que la "necesidad" de pasar a un sistema de concierto "queda patente", ha defendido.

La diputada del PP, Cortes Valentín, ha destacado que su grupo se ha quedado "con todas las demandas" de la Federación, ya que les ha "impresionado" las cifras de afectados en la región. Valentín ha asegurado que las unidades que existen actualmente "son insuficientes", ya que estas se necesitan "en todas las provincias".

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Por otro lado, en una comparecencia posterior, el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo de Castilla-La Mancha (Feacem CLM), Pedro Sáez, ha señalado que el acceso al empleo para las personas con discapacidad es "la gran asignatura" y que la inactividad es "la gran representatividad".

Para Sáez, a pesar de los "esfuerzos" de los últimos años, en el colectivo "persiste" la baja participación en el mercado laboral, ya que supone 32,8 puntos por debajo de la población activa y la mayoría de las personas en edad laboral "aún no están dentro de los circuitos ordinarios de empleo o de búsqueda del mismo".

La tasa de paro de las personas con discapacidad es más de ocho puntos superior a la de las personas sin discapacidad, ha avanzado el presidente, que ha destacado que se trata de un colectivo "diverso y muy heterogéneo", donde el nivel educativo es un factor "clave" y donde existe una "segmentación vertical y horizontal". "Están surgiendo nuevas realidades que pueden dificultar aún más el empleo para las personas con discapacidad", ha dicho.

OBJETIVOS

Como objetivos, la Federación se ha fijado para el futuro, "elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad hasta el 50 por ciento", incrementando la tasa de empleo, disminuyendo las personas con discapacidad paradas de larga duración, mejorar las condiciones de empleabilidad mediante la formación y las habilidades profesionales, además de acometer la problemática del envejecimiento de las personas con discapacidad en edad laboral.

Sáez ha señalado como medidas intensificar acciones positivas para las mujeres con discapacidad, para los mayores de 45 años y para los jóvenes, ya que estos elementos "tienen que servir como argumento para articular y desarrollar una estrategia regional de empleo para la inclusión de las personas con discapacidad".

Los centros especiales de empleo son "un pilar fundamental de empleabilidad", ha aseverado, ya que son una "potente herramienta de generación de oportunidades", por que es una "importante palanca" para la inserción laboral que genera oportunidades para los colectivos que tienen más dificultades para el acceso al mercado de trabajo.

En Castilla-La Mancha ha pedido que los poderes y las políticas públicas apuesten por esta forma de empleo inclusiva, con un sistema de financiación estable y suficiente, haciendo realidad la contratación pública de inclusión social, desplegando una reserva de los contratos públicos a los centros especiales de empleo.

ESTRATEGIA REGIONAL DE INCLUSIÓN LABORAL

El diputado de Podemos, David Llorente, ha destacado que la realidad es que la tasa de empleo "es bajísima" entre personas con discapacidad, algo que "supone que haya mayor riesgo de exclusión social". Por ello ha señalado la necesidad de "impulsar políticas públicas que garanticen el acceso al empleo".

El diputado del PSOE, José Luis Escudero, ha incidido en el apoyo "significativo" que deberían recibir por parte de cualquier administración, ya que son "nichos generadores de empleo", sobre todo "en las mujeres".

Por último, la diputada del PP, Cortes Valentín, que ha señalado que el empleo es un "factor determinante" para la inclusión de las personas con discapacidad, ha abogado por la "estrategia regional de inclusión laboral" y ha puesto en valor la labor de los centros especiales de empleo.