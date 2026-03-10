Fedeto apoya a CEOE y Cepyme en su postura en contra de la propuesta del Ministerio sobre democratización de empresas

Archivo - El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha mostrado este martes su apoyo a CEOE y Cepyme ante la nueva medida del Ministerio de Trabajo sobre la democratización de las empresas, al considerar que supone "intervencionismo y vulneración del derecho a la propiedad privada".

Fedeto, en un comunicado, ha expresado su apoyo al hecho de que ni CEOE y Cepyme vayan a asistir a la mesa sobre la democratización de empresas convocada para el próximo 12 de marzo, y tras analizar la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo.

"Consideramos que la propuesta presentada supone un nuevo ejercicio de intervencionismo en el funcionamiento interno de las empresas y puede suponer una vulneración de principios fundamentales como la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. En un momento marcado por la incertidumbre económica internacional, resulta especialmente preocupante que se planteen medidas que pueden generar desconfianza y desincentivar la inversión en nuestro país", ha indicado la patronal toledana.

Asimismo, a Fedeto le preocupa el planteamiento "de una supuesta falta de democracia en el ámbito empresarial" y recuerda que "el modelo de relaciones laborales en España ya cuenta con mecanismos plenamente democráticos como la negociación colectiva, reconocida y protegida por la Constitución española como uno de los pilares del diálogo social".

En este sentido, la propuesta planteada "también suscita dudas en relación con el respeto al artículo 38 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado".

Del mismo modo, el Estatuto de los Trabajadores también reconoce a las empresas la capacidad de organización y dirección de su actividad, elemento esencial para el correcto funcionamiento del sistema productivo. "Defendemos la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el diálogo social como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico y la creación de empleo en España", ha concluido Fedeto.