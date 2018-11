Fedeto pide no usar los accidentes laborales para "demonizar" al empresario y cree que "a veces son desgracias"

Actualizado 09/11/2018 13:57:25 CET

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha señalado este viernes que los accidentes laborales no deberían usarse para "demonizar" al empresario, al tiempo que ha señalado, sobre los siniestros, que no existen "excesivas faltas de seguridad" y que "a veces son desgracias que se producen".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, quien ha afirmado que la patronal, pese a las manifestaciones de los sindicatos ante la casa de los empresarios, está en permanente contacto con los representantes de los trabajadores y ambos son capaces de entenderse de una manera constructiva en esta materia.

"En la mentalidad del empresario está el mejorar en ese aspecto en todo lo que pueda y lo vamos a hacer", ha defendido, para agregar que cree que en los últimos años "se está dando mejor" pero que siempre que se produce una accidente, y sobre todo si es mortal, es una desgracia "infinita para todos".

Bajo su punto de vista, el mejor valor que tienen los empresarios son sus propios trabajadores y el hecho de que estos sufran accidentes no es porque haya "cicatería en la inversión" o porque no se quiera invertir en seguridad. "A veces hay casualidad o alguna medida que no se pudo ver en un momento determinado, pero el interés del empresario en temas de prevención de riesgos laborales en esta provincia es máximo".

De su lado, el viceconsejero de Empleo de la Junta, Francisco Rueda, ha apelado al trabajo compartido y ha recordado que el Gobierno regional puso en marcha una estrategia para la prevención de riesgos laborales que "ha dado éxito", ya que en 2017, a pesar de un crecimiento en la ocupación, bajaron los accidentes, "especialmente los graves y mortales".

Pese a ello, ha señalado que las últimas noticias desgraciadas sobre accidentes laborales "deben encender la alerta" y poner la atención "en que se debe redoblar esfuerzos y volver a reactivar el trabajo conjunto para seguir avanzando". "La base es el trabajo y la respuesta compartida entre todas las partes", ha concluido.