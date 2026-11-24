Espacio Prompt, un nuevo servicio de Fedeto para acercar la inteligencia artificial a las empresas de la provincia de Toledo. - FEDETO

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Espacio Prompt' es un nuevo servicio de Fedeto para que empresas, autónomos y profesionales de la provincia de Toledo incorporen herramientas digitales y de inteligencia artificial a su actividad de una forma práctica, accesible y adaptada a sus necesidades.

La iniciativa nace de una realidad que Fedeto viene detectando en su contacto con el tejido empresarial. Existe un interés creciente por las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, pero muchas pequeñas y medianas empresas todavía encuentran dificultades para saber por dónde empezar, qué herramientas utilizar o cómo trasladarlas a problemas concretos de su día a día, ha informado Fedeto en nota de prensa.

Esta situación puede acabar generando una brecha cada vez mayor entre las empresas que están incorporando estas tecnologías y aquellas que todavía no han podido hacerlo, con consecuencias directas sobre su productividad, competitividad y capacidad de adaptación.

Por eso, el objetivo de Espacio Prompt también es contribuir a reducir esa brecha, facilitando que más empresas puedan acceder de forma real y práctica a las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

No se trata de un curso convencional ni desarrollar una solución por encargo. Espacio Prompt acompaña al participante en el conocimiento y uso de la IA, para que construya su propia solución, aprendiendo durante el proceso y adquiriendo capacidad para gestionarla y evolucionarla.

Este enfoque permite además que las empresas ganen autonomía y reduzcan su dependencia de terceros para realizar modificaciones, mejoras o adaptaciones posteriores.

En un ámbito tan cambiante como el de la inteligencia artificial, donde aparecen continuamente nuevas herramientas y posibilidades, contar con conocimiento y capacidad interna facilita que las soluciones puedan evolucionar con mayor rapidez y puede reducir costes futuros de mantenimiento o actualización.

Entre las aplicaciones que pueden abordarse se encuentran la automatización de tareas repetitivas, la creación de asistentes de inteligencia artificial, la organización de documentos y procesos de trabajo o el desarrollo y prueba de nuevas soluciones digitales, entre otras posibilidades.

Con este nuevo servicio, Fedeto quiere facilitar que la inteligencia artificial se traduzca en ahorro de tiempo, mejora de procesos, incremento de la productividad, mayor competitividad y un mejor servicio al cliente.

Espacio Prompt está abierto tanto a empresas asociadas a Fedeto como al resto del tejido empresarial, con condiciones preferentes para los asociados. La primera conversación es gratuita y sin compromiso y permite analizar la necesidad de la empresa y valorar la mejor forma de comenzar.