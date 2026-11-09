Fedeto se reunirá con Junta C-LM para denunciar "acoso" sindical por el uso "instrumental" de denuncias ante Inspección

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga. - FEDETO

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha desvelado que van a tener una reunión con el Gobierno de Castilla-La Mancha para denunciar "acoso" del sindicato CCOO en sectores como el del metal o el agroalimentario, tras venir observando un "uso instrumental" de las denuncias de este sindicato ante la Inspección de Trabajo así como acciones violentas en algunos comités de empresa de la provincia.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, junto a su presidente, Javier de Antonio Arribas, ha señalado que la patronal está "observando en los últimos tiempos que la actitud sobre todo de CCOO es manifestarse de forma permanente y constante en determinadas empresas de esta provincia, cada vez que se van a producir elecciones sindicales".

"Consideramos que es acoso. Cuando de forma reiterada se utiliza la Inspección de Trabajo de una manera instrumental, mandando a una misma empresa 8 y hasta 10 inspecciones, de las que luego vemos que los resultados son positivos para la empresa y que no tienen que ver con el sindicato, o cuando de alguna manera están violentando de forma permanente determinados comités de empresa (...) En fin, creo que eso ya roza el acoso", ha lamentado Madruga.

A su juicio, "hay formas y formas de ejercer la función sindical" y Madruga ha señalado que desconoce a qué se debe "esta violencia sindical".

"Igual que un empresario no puede en absoluto cercenar los derechos fundamentales que tiene un trabajador, los sindicatos tampoco tienen derecho alguno a cercenar los derechos fundamentales que tienen las empresas. No estamos en el siglo XIX, no estamos en la Transición y no estamos para que nos monten manifestaciones o se utilice la Inspección de Trabajo de forma instrumental", ha insistido.

HUELGA EN EL SECTOR CÁRNICO

Por otro lado, ha rechazado que se produzcan piquetes violentos en la huelga del sector cárnico avisando de que puede producir un "paro patronal" si estas acciones son extremadamente violentas.

Así, ha pedido que estos piquetes "se limiten a informar". "Que informen donde tienen que informar que es en la puerta de la empresa y no en las carreteras", ha demandado Madruga, que ha dicho desconocer si los convocantes "van a querer interferir en lo que tiene que ver con la logística y el transporte".

"Estamos hablando de productos que son perecederos, de productos que nos hacen ser pioneros a nivel del Estado, también a nivel internacional, y no creo que fuera una buena iniciativa paralizar ese tipo de logística", ha advertido.

Por ello, ha confiado en que "la sangre no llegue al río y que todo se termine resolviendo con el diálogo y no con la violencia".