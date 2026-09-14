Feijóo se compromete "a volver otra vez a unir a los ciudadanos" durante su visita a la Feria de Albacete

1116923.1.260.149.20260914202527 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la feria de Albacete - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este lunes la Feria de Albacete acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la secretaria general del partido a nivel regional, Carolina Agudo; la diputada nacional del PP por Albacete Carmen Navarro; y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

En declaraciones a los medios en el Recinto Ferial de la capital albaceteña, Núñez Feijóo --entre gritos de 'presidente'-- se ha comprometido "a volver otra vez a unir a los ciudadanos", al tiempo que ha agradecido la "hospitalidad" de la ciudad de Albacete, de la provincia de Albacete y de Castilla-La Mancha en general.

"La patrona siempre se ha portado bien conmigo, me ha dejado venir cada año", ha dicho en referencia a la Virgen de los Llanos. El líder del PP ha asegurado que la Feria de Albacete es "sin duda" el acontecimiento festivo más importante de Castilla-La Mancha. "Llevamos 700 años con esta tradición", ha recordado.

Según ha afirmado, para él es un "honor" estar hoy aquí. "Vamos a saludar a la Virgen de los Llanos. Venimos de la Plaza de Toros y nos metemos ahora en el recito de la sartén para seguir disfrutando de la hospitalidad de esta tierra".

Ha recordado que su primera visita como presidente del partido --en septiembre del año 22-- fue a esta feria, visita que ha vuelto a repetir en los siguientes años. "5 de 5, 100% de cumplimiento", ha dicho el jefe de los 'populares' que ha indicado que "si los españoles quieren" le puedan dar "la posibilidad de acreditar" si tiene "palabra o no".

"Está claro que me comprometí con el alcalde y con el presidente del partido a venir a la feria. He venido todos los años y siempre que vengo es un honor poder estar aquí, apreciar el cariño de la gente, apreciar la proximidad de la gente y también esas ansias que tiene la gente por divertirse, por darse la mano, por trabajar juntos, por olvidar la política que estamos viviendo en este momento y por empezar una nueva época".