Felipe González ve bien la sentencia contra Ábalos y dice sobre Aldama que PSOE incentiva, premia e indulta a delatores

Archivo - El expresidente del Gobierno Felipe González, en Madrid (España). Foto de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 23 (EUROPA PRES

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho que la sentencia contra el exministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, está "bien hecha", ya que se imponen 24 años "por una serie de delitos" acumulados, y apreciando en todo caso que "no es la sentencia más alta que se haya hecho".

En un foro compartido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, organizado por la patronal toledana en su 50 aniversario, González ha dicho que esa sentencia, que es "correcta", no ha de provocar a la ciudadanía "tener una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales", ya que incluso el PSOE en el pasado "ha aplaudido a aquellos que se han arrepentido" y han delatado al Partido Popular. "Incluso los hemos indultado".

"Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble, pero es tan creíble como lo eran los otros. No tengo la fortuna de conocer al personaje, pero él delata la existencia de delitos autodelatándose", agrega.

Insiste en recordar al respecto que el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, "ha animado a la gente a hacer eso", volviendo a poner encima de la mesa que gobiernos socialistas "han indultado a gente premiándolos por haber descubierto tramas corruptas en la otra parte".

ERRORES DE LOS PROCESADOS

Habla González también de que los procesados, como el caso de Ábalos, ha cometido "errores", entre otras cosas "forzar un aforamiento para pasar por el Supremo en única instancia", algo que ha permitido acelerar un asunto judicial que en caso contrario hubiera provocado estar "diez años pendientes del juicio".

A todo esto ha sumado que la sentencia, además de "muy medida", es "unánime", algo que según opina no suele ocurrir en el sistema judicial actual.