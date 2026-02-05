La FEMP se incorpora a la Mesa frente la Trata con fines de explotación sexual de C-LM

Archivo - Mesa contra la Trata en Castilla-La Mancha - JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad ha incorporado a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a la Mesa técnica para la prevención, sensibilización y actuación frente a la trata en Castilla-La Mancha, creando nuevas vocalías. También ha modificado determinados nombramientos.

Así consta en la resolución de dicha Consejería, que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que indica que, en virtud de esos cambios, la nueva directora del Instituto de la Mujer en la región, María Teresa López, será la nueva vicepresidenta de dicha mesa.

Así, la nueva representante de Médicos del Mundo será Mona Elsa Yagoub Mohamed, y tendrá como suplente a Pilar Reyes Molina. La representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes será ahora María Ángeles Marchante, y la suplente María Dolores Pérez.

De igual modo, y respecto a las nuevas vocalías en representación de la FEMP, Bernardette García representará a la Zona urbana y periurbana, y tendrá como suplente a Mónica Ronco.

Por las Zonas despobladas, representará a la FEMP Pilar Aragonés, siendo Ana Belén Galo la suplente.