Fenacore alerta de que la crisis energética amenaza con encarecer aún más los alimentos

Inauguración del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El encarecimiento del precio de la energía ha vuelto a situarse en el centro de las preocupaciones del sector agrario, con los regantes advirtiendo de que, si no se refuerzan las medidas actuales, podría derivar en una reducción de la actividad y en un nuevo incremento del precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) durante la inauguración este martes del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra esta semana en Ciudad Real.

Desde la federación han reclamado ampliar las medidas de apoyo para mitigar los efectos de la crisis energética, en un contexto en el que muchos agricultores están haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener su actividad pese a la incertidumbre y a la volatilidad de los costes, según ha informado la organización en nota de prensa.

En este sentido, Fenacore ha advertido de que el aumento del coste energético y de los fertilizantes está comprometiendo la capacidad de planificación de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad económica, por lo que considera prioritario articular líneas de apoyo específicas, como ayudas directas, créditos blandos o una mayor flexibilidad en los plazos de amortización.

Asimismo, la Federación ha valorado positivamente la aprobación de la doble potencia eléctrica, que podría suponer una reducción superior al 20% del coste energético, con ahorros medios de hasta 40.000 euros anuales.

Sin embargo, ha insistido en que el sector atraviesa un momento delicado por la combinación de factores como la inestabilidad internacional, la sequía acumulada y la creciente irregularidad climática.

A su juicio, no se trata de un problema coyuntural, sino estructural, lo que obliga a plantear respuestas a largo plazo alejadas de enfoques cortoplacistas.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de avanzar en la modernización de los sistemas de riego y en la mejora de las infraestructuras hidráulicas, así como de impulsar el autoconsumo energético a través de energías renovables para reducir la dependencia del mercado eléctrico.

INCREMENTAR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

Más allá del contexto energético, Fenacore ha puesto el acento en la gestión del agua como uno de los grandes retos del sector en un escenario de cambio climático. La organización ha defendido reforzar la capacidad de embalse, mejorar la gestión y adaptar las políticas europeas a las particularidades del territorio español.

Asimismo, ha reclamado incrementar la inversión en infraestructuras hidráulicas y ha insistido en la necesidad de destinar 100 millones de euros anuales al mantenimiento de presas, tras las deficiencias detectadas en episodios recientes de lluvias intensas.

En paralelo, ha pedido aumentar las inversiones en los canales de regadío y abordar el futuro del sector desde una perspectiva estratégica, vinculada a la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la economía nacional.

Por todo ello, Fenacore ha instado a superar la confrontación partidista y a despolitizar la gestión del agua, apostando por una política de Estado que garantice la viabilidad y la supervivencia del sector agrario.

EL PP RECLAMA ACTIVAR UN PLAN DE REGADÍOS

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la "confrontación política" y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que "sin agua no hay agricultura ni hay ganadería", y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que "no se ha cumplido ni una sola línea".

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

VOX DEFIENDE UN PLAN NACIONAL DEL AGUA

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.