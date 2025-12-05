La Feria 'Dulce Toledo' permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos

Inauguración de 'Dulce Toledo'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Feria 'Dulce Toledo', especial Conventos que permanecerá abierta desde hoy y hasta el lunes 8 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos de 11.30 a 21.00 horas con acceso gratuito.

Durante su intervención, el concejal ha querido agradecer a todos los conventos y a las hermanas que un año más hayan querido participar en esta Feria y ha destacado que la Navidad, "es una época muy bonita endulzada por las delicias que elaboran las hermanas", al tiempo que ha recordado que los conventos, "son un aparte esencial de la ciudad, Toledo es una ciudad de conventos y creo que este evento es una clara muestra de ello".

En la feria participan el convento de Jesús y maría; el convento de la Concepción Agustina; el convento de San Antonio de Padua; el Imperial Monasterio de San Clemente; el convento de Santo Domingo de Silos 'El Antiguo'; el convento de Comendadoras del Apóstol Santiago; el convento de Santa Isabel de los Reyes; las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús; el convento de Carmelitas de San José; además del obrador de mazapán Santo Tomé; el obrador de San Jorge; el obrador Mazapanes Conde y el Foro de Toledo.

José Manuel Velasco ha agradecido a todos ellos su participación en este evento, cuyo objetivo es crear un punto de encuentro, "no solo para toledanos, sino para todos aquellos que nos visitan durante los días que dura este evento, ofreciendo, además, la oportunidad de descubrir y apreciar la riqueza que tenemos en la ciudad y disfrutar de un momento agradable en los diferentes stands que muestran los dulces conventuales, degustables en Navidad o incluso desde este mismo momento".

Finalmente, Velasco ha deseado a todos los conventos un nuevo éxito en esta edición, recordando que "todos los años es un éxito, y ya lo doy por hecho, pues los toledanos y visitantes, aprovechan estos días previos a la Navidad no solo para pasear y disfrutar, sino también para comprar y proveerse de los dulces que luego se comen en Navidad", según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.