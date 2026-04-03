Fernández insta a ayuntamientos con celebraciones singulares a trabajar para que sean BIC y "mantener tradiciones"

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández,ha participado de la celebración del primer año del Juego de las Caras tras su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). - JCCM

TOLEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha instado a todos los ayuntamientos donde existan tradiciones singulares que haya que preservar a que hagan el trabajo de impulsar la declaración de bien de interés cultural o las fiestas de interés turístico regional.

"Sirven para proteger nuestras tradiciones para que se puedan seguir celebrando y para que sirvan como un atractivo", ha dicho Fernández, que añade que son los consistorios los que "conocen las tradiciones, están más interesados en preservarlas y también tienen más información y más cercanía".

Según ha añadido, la figura del BIC que permite garantizar la conservación y promoción de estas manifestaciones, al tiempo que contribuye a la transmisión de valores y al impulso del desarrollo económico y turístico.

Según informa el Gobierno regional, Fernández ha hecho estas manifestaciones desde Calzada de Calatrava, donde junto a la alcaldesa, Gema García, ha participado de la celebración del primer año del Juego de las Caras tras su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Bien Inmaterial, un reconocimiento aprobado recientemente por el Gobierno de Castilla-La Mancha que pone en valor una de las tradiciones más singulares del territorio.

Blanca Fernández ha aprovechado para destacar el impulso por parte del Ayuntamiento de Calzada para lograr esta declaración, ya que "sin la implicación y el trabajo municipal encabezo por su alcaldesa hubiera sido imposible" este reconocimiento histórico y cultural.

A UN PASO DEL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

De igual modo, Blanca Fernández ha apuntado a que "este año está llamado a ser especialmente relevante para la comarca, ya que se prevé la inminente declaración de la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Internacional".

Desde el Ejecutivo recuerdan que l reconocimiento tan ansiado está pendiente únicamente del último trámite por parte del Ministerio de Industria y Turismo tras el informe favorable del Gobierno castellanomanchego, y que "supondrá un importante impulso para el Campo de Calatrava, la provincia y toda Castilla-La Mancha".

Un logro en colaboración con las distintas instituciones en el que ha trabajado intensamente la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava presidida por David Triguero, también presente en la visita de hoy junto al alcalde de Ballesteros, Juan Carlos Moraleda, y la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Inmaculada Jiménez.

En definitiva, la representante del Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado que la declaración del Juego de las Caras como BIC y el avance hacia el reconocimiento internacional de la Ruta de la Pasión Calatrava consolidan a la comarca como un referente cultural y turístico, reforzando su proyección y contribuyendo al desarrollo del territorio.

ALTAS EXPECTATIVAS TURÍSTICAS

En el ámbito turístico, Fernández ha señalado que la Semana Santa en la provincia de Ciudad Real se afronta con "previsiones muy positivas", impulsadas por la evolución favorable del sector en los últimos años y las buenas condiciones meteorológicas.

"Vamos a ver superado el 90 por ciento de la ocupación de plazas hoteleras y, prácticamente, llenos todos los alojamientos rurales", un sector concreto que "ha convertido a Ciudad Real en la provincia que mejor ha evolucionado en el último año en materia de turismo de interior", y de manera singular para el Campo de Calatrava con la Ruta de la Pasión Calatrava, en la que "muy probablemente veamos superadas las cifras de años anteriores".