Fernández pide a Valverde y Cañizares "no compartir" el discurso de sus socios de gobierno de Vox en materia de Igualdad

Asume la Delegación de Junta C-LM en Ciudad Real colocando al campo y a la despoblación como principales retos



CIUDAD REAL, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Blanca Fernández ha tomado posesión como delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, un acto en el que la también exconsejera de Igualdad ha querido hacer un capítulo aparte al resaltar la importancia de la colaboración institucional para apuntalar las políticas en esta materia.

En un contexto en el que Vox gobernará junto al PP en la Diputación provincial y en varios ayuntamientos, como el de la capital ciudadrealeña, ha reclamado ante los dirigentes de ambas instituciones --Miguel Ángel Valverde y Paco Cañizares--, presentes en el acto, que "no compartan el discurso" de sus socios de gobierno, porque hacen "mucho daño" a las mujeres.

En los casi 100 centros de la mujer de la provincia, ha indicado, es necesaria esa colaboración institucional, para la que quiere dar lo mejor de su trabajo.

PRINCIPALES RETOS

Fernández ha desgranado sus principales objetivos en este nuevo cometido, entre los que ha colocado en la casilla de salida la protección del sector primario, de la caza o las políticas contra la despoblación.

En una primera intervención una vez prometido el cargo, ha resaltado que una de cada dos hectáreas del viñedo más grande del mundo está en Ciudad Real; y más de la mitad del vino que se exporta desde la región al extranjero sale de las más de 8.000 explotaciones del territorio, extremos esgrimidos por Blanca Fernández para resaltar la importancia del sector en Ciudad Real.

Ahora, el objetivo será incorporar a 2.000 jóvenes más al campo de la región, muchos de ellos en la provincia, razón por la cual es "muy importante facilitar tierras a quien no las tiene o no las ha podido heredar", iniciativa que "dará frutos".

También el sector cinegético es "muy importante" porque fija población en el mundo rural; a lo que ha sumado la necesidad de apuntalar sectores tradicionales.

Hoy, ha dicho, una de cada cinco personas de la provincia vive en una zona despoblada, en alguno de los 72 municipios más afectados. En todos ellos, ha señalado, sus habitantes "se han podido desgravar en la última campaña de la renta buena parte de sus impuestos" gracias a las medidas compensatorias del Gobierno.

Prestar servicios públicos en el medio rural es "especialmente importante", si bien ha abogado por dar una "nueva mirada, más fresca" para favorecer la cohesión territorial en estas zonas.

Ha reparado en la iniciativa ya en funcionamiento en el Campo de Montiel del transporte bajo demanda que ha implementado la Consejería de Fomento en fase de pruebas en esta parte de la provincia afectada por la despoblación.

"Ese modelo es perfectamente exportable a muchas comarcas de la provincia. Habrá que dar esa mirada para conectar a la gente con los servicios públicos y que tengan igualdad de oportunidades. La conectividad es igualdad, y yo creo que es el gran reto de los próximos años", ha defendido la nueva delegada.

La prestación de servicios sociales articulando las políticas regionales estará también en la hoja de ruta de Blanca Fernández, que ha recordado medidas exitosas como el desarrollo de las prestaciones de Dependencia desde que Emiliano García-Page llegó al Gobierno autonómico.

MUY ARROPADA

Arropada por gran parte del Gobierno autonómico, desde el presidente regional, Emiliano García-Page, hasta a su sucesora al frente de la Consejería de Igualdad, Sara Simón, pasando por su "hermano" político y vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, la nueva delegada de la Junta ha asumido el cargo "con responsabilidad, ilusión, ganas y fuerza".

Y "muy agradecida" por la confianza que ha depositado en ella el líder del Ejecutivo autonómico, tal y como ha aseverado.

Siendo "consciente" de la importancia de toda la provincia, ha dicho que va a "mimar" esta provincia "tanto" como lo ha hecho su antecesora, Carmen Olmedo. "Has dejado el listón tan alto que no voy a poder alcanzarlo. Lo has hecho muy bien, has trabajado lo mejor que has podido, y con notable éxito", ha afirmado.

Ha alertado de que nadie puede hacer las cosas en solitario, y Olmedo ha podido triunfar gracias a "un gran equipo de hombres y de mujeres que han gestionado con mucha eficacia, cercanía, gastando mucha zapatilla".