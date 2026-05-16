Fescigu cierra su plazo de inscripción con más de 1.000 cortometrajes aspirantes a la Fase Final del 2 al 10 de octubre

Archivo - El festival ha recibido más de 1.000 cortometrajes aspirantes a participar. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara (Fescigu) ha cerrado el plazo de inscripción para participar en su XXIV edición con más de 1.000 cortometrajes recibidos a través de las plataformas FestHome y MoviBeta.

El dato consolida la trayectoria ascendente del festival, que en 2024 superó por primera vez esa barrera histórica, según ha trasladado la organización del festival por nota de prensa.

El Fescigu afronta en 2026 su edición más ambiciosa, con una duración de nueve días y un tema central de enorme calado social, las adicciones, que vertebrará gran parte de la programación del 2 al 10 de octubre en Azuqueca de Henares.

El Comité de Selección del FESCIGU tiene ante sí la tarea revisar y valorar el millar largo de cortometrajes de ficción, animación y documental recibidos durante los dos meses que ha permanecido abierta la convocatoria. Las obras provienen de directores españoles o residentes en España, tal como establecen las bases del festival, aunque sus temáticas y miradas reflejan una gran diversidad de orígenes y experiencias.

El comité, que ha ido visionando los trabajos a medida que llegaban, deberá completar la evaluación de los últimos inscritos en los próximos días antes de reunirse para configurar la Sección Oficial, la Sección Requetecortos y las secciones paralelas, incluidas las dedicadas al público más joven: Infancine y Juvencine. Una vez cerrada la selección, se comunicará a los autores admitidos para el envío de las copias de proyección.

Desde el Comité de Selección destacan, una edición más, la alta calidad de buena parte de los trabajos recibidos, lo que augura una programación exigente y emocionante para el público del festival.