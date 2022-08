Festival de Cine de Almagro pide más compromiso institucional para seguir adelante tras hacer balance de la V edición

CIUDAD REAL, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival Internacional de Cine de Almagro (AIFF), Marko Montana, ha pedido a las instituciones más apoyo y financiación tras hacer balance oficial de la quinta edición. "Nuestro equipo está conformado por gente con talento y no podemos continuar a través de favores o de la sola pasión, con un presupuesto que no alcanza un mínimo".

Montana, ha estado acompañado por el teniente alcalde de Almagro, Jesús Santacruz, y el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero, y ha señalado que el equipo del festival debe seguir creciendo profesionalmente, pero "en nuestra tierra", ha afirmado, añadiendo que "sería un fracaso" verse obligados a marcharse de nuevo, porque cree que "aquí debe haber futuro".

Desde la organización, mediante en nota de prensa, remarcan que es un festival que cada año crece exponencialmente, tanto por la variedad de su programa, por los integrantes del equipo y el número de profesionales asistentes, como por los espectadores que se acercan cada jornada para disfrutar de diez días de cine regional, nacional e internacional al aire libre.

Por su parte, David Triguero ha destacado que todos los eventos de la provincia cuentan con el apoyo de la Diputación, que se tratan a todos por igual, "y no son criterios de valoración su duración, extensión de la programación o volumen del

equipo organizador", hecho que se ha criticado desde la organización del Festival.

De su lado, Santacruz se ha comprometido a que desde el Ayuntamiento están "dispuestos a dialogar y ver todas las opciones y posibilidades para seguir realizando el festival dentro de nuestras capacidades".

El equipo del festival, quien ha estado presente también en la rueda de prensa, ha consensuado que "los esfuerzos no son suficientes y que hay mucho más apoyo que se podría dar desde las instituciones provinciales, no solo económico, que en el caso de la Diputación ha sido un 40% menor que en ediciones anteriores a pesar de que el festival ha crecido considerablemente".

También en apoyo logístico, técnico y promocional. "No podemos continuar financiando con nuestro tiempo y dinero estas iniciativas, el festival no es una empresa, es un proyecto destinado al desarrollo social, turístico y económico de la región, de la provincia y de la localidad, y estas competencias no deberían correr a cuenta de la misma ciudadanía. Se han propuesto fórmulas utilizadas por otras diputaciones de la región para apoyar a los festivales de sus provincias, aplicables también a Almagro, y presentados extensos informes de resultados durante 5 años sin ningún efecto". Necesitamos un equilibrio en la suma de esfuerzos", han expresado.

En la V edición del AIFF se ha podido disfrutar de 53 de proyecciones cinematográficas de 11 países diferentes, de música, humor, doblaje, formación, jornadas profesionales y hasta intercambios culturales con otras regiones como Extremadura y países como Croacia.