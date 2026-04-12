El Festival Holidown de Cuenca unirá deporte, ocio e integración para visibilizar el Síndrome de Down el 19 de abril

Cartel del Festival HoliDown de Cuenca. - ADOCU

CUENCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Síndrome de Down Adocu/Down Cuenca organiza el 19 de abril el Festival HoliDown, una carrera solidaria e inclusiva que unirá deporte, ocio y visibilización social en el barrio Fuente del Oro de la ciudad de Cuenca.

El evento, que comenzará a las 11.30 horas, está concebido como una actividad no competitiva, abierta a personas de todas las edades, con el objetivo de fomentar la integración social y dar visibilidad al Síndrome de Down en un entorno festivo y participativo.

El recorrido contará con distintos puntos de lanzamiento de polvos de colores, convirtiendo la carrera en una experiencia lúdica y accesible para todos los públicos, señala la Asociación en nota de prensa.

La salida y llegada tendrá lugar en la Asociación de Síndrome de Down (paseo del Pinar s/n). Tras finalizar la carrera, se celebrará una comida solidaria con paella, acompañada de música, baile, concurso de disfraces y premios, en un espacio al aire libre pensado para la convivencia familiar y comunitaria.

Desde la asociación, han destacado que el Festival HoliDown es "una oportunidad para celebrar la diversidad, moverse juntos y seguir construyendo una sociedad más inclusiva desde la alegría y el encuentro".