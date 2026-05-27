La firma de hipotecas en Castilla-La Mancha sube un 17,6% en marzo, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Vivienda con cartel de alquiler. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha ha crecido un 17,6% en marzo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 9,03% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.891 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla-La Mancha se prestaron 230,28 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 33,65% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 8,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.512 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 357,23 millones de euros. De ellas, 121 fueron sobre fincas rústicas y 2.391 sobre urbanas.

De las 2.391 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en Castilla-La Mancha, 1.891 fueron sobre viviendas; 37 en solares y 463 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 34 y en 84 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 446 hipotecas con cambios en sus condiciones, 328 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 3.096 préstamos sobre fincas en Castilla-La Mancha. De ellas 2.130 correspondieron a viviendas, 156 a fincas rústicas, 704 a urbanas y 106 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.