Archivo - Joven adulto mirando pisos en venta. - EUROPA PRESS - Archivo

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MADRID/TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha ha subido un 5,1% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,28% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.951 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla-La Mancha se prestaron 247,86 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 16,11% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 20,7%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.722 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 423,79 millones de euros. De ellas, 114 fueron sobre fincas rústicas y 2.608 sobre urbanas.

De las 2.608 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Castilla-La Mancha, 1.951 fueron sobre viviendas; 44 en solares y 613 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 31 y en 203 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 784 hipotecas con cambios en sus condiciones, 550 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.834 préstamos sobre fincas en Castilla-La Mancha. De ellas 1.356 correspondieron a viviendas, 78 a fincas rústicas, 373 a urbanas y 27 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010.

Con el avance interanual de septiembre, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 3,05%, frente al 3,08% de agosto. Con septiembre, ya son tres los meses consecutivos en que este indicador marca tasas superiores al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 3,7% interanual en septiembre, hasta los 178.352 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 6,1%, hasta superar los 8.287 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,5%, se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 62,5% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,04% para las hipotecas de tipo variable y del 3,06% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 37,3% y el capital prestado, un 35,1%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 1,6% respecto al mes previo.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 4,7%, con avances del 14% en el capital prestado y del 8,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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