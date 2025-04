La Fiscalía pide 15 meses de prisión contra un acusado de insultar en Almansa a una empleada extranjera

ALBACETE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido 15 meses de prisión contra un cliente de un supermercado de Almansa acusado de proferir durante cuatro meses insultos denigrantes y un trato discriminatorio a una de las dependientas de origen extranjero, en el juicio que se celebra en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete el próximo miércoles 30 de abril.

Según el texto de la acusación, al que ha podido acceder Europa Press, el acusado, con ánimo de menospreciar la dignidad de la víctima por su condición de inmigrante, durante los meses de marzo a junio de 2023 acudió al supermercado donde ella trabajaba lanzándole expresiones vejatorias como "Vete a tu país. No tenías que estar aquí, has venido en patera, no tenían que darte trabajo".

En una de las ocasiones, el acusado llegó a decirle al responsable del establecimiento que no compraría el pan si la víctima era la encargada de embolsarlo.

La acusación lo ha considerado un delito de tratos degradantes con agravante de discriminación y ha pedido además una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros, así como la inhabilitación para profesión u oficios educativos por un período de cinco años.