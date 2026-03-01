La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para dos hombres acusados de tráfico de drogas en Almansa

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará el próximo miércoles, 4 de marzo, a J.F.P.C y a J.R.S, por un delito de tráfico de drogas en la localidad albaceteña de Almansa y ante el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión.

El escrito de acusación, que recoge Europa Press, relata que la mañana del 4 de abril de 2022 los dos acusados fueron sorprendidos en un control de seguridad de la Guardia Civil en la calle Montealegre de la localidad portando en el interior del vehículo casi 80 gramos de cocaína y una balanza de precisión. La droga, estipulada para ser vendida en el mercado ilícito, alcanzaba más de 7.500 euros de valor.

Tras su detención, los agentes registraron uno de sus domicilios donde hallaron bolsas para la distribución, más de 30 gramos de cogollos de cannabis y otra herramienta de medición.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía ha solicitado también una multa de 20.000 euros.