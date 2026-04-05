Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para una pareja que intentó apuñalar a su compañero de piso en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de número 3 de la Sección Penal juzgará el próximo jueves, 9 de abril, a una pareja acusada de agredir a su compañero de piso e intentar apuñalarlo tras una disputa por dinero, hechos por los que pide para los encartados una pena de dos años y medio de prisión.

Según detalla el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la víctima inició una discusión con la pareja con la que compartía piso debido a que le había desaparecido dinero de su habitación.

Al día siguiente, mientras el compañero de piso estaba tendiendo la ropa, se acercó la mujer de la pareja con un cuchillo y lo intentó apuñalar por la espalda, pero este logró esquivar el ataque inicial.

Fue entonces cuando el hombre de la pareja se sumó a la pelea con un palo de madera con el que golpeó la cabeza de la víctima. El compañero de piso huyó al hospital inmediatamente. La herida requirió tratamiento quirúrgico, dejándole una cicatriz en la región frontal.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una orden de alejamiento durante cuatro años y una indemnización de más de 2.500 euros.