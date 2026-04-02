Fiscalía pide siete años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a otro a mazazos en Albacete

Archivo - UVI móvil del Sescam - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará el próximo martes, 7 de abril, a S.A.R., acusado de intentar matar con una maza de acero en Albacete a otro hombre, delito por el que la Fiscalía ha pedido 7 años de prisión.

Según detalla el texto de la acusación, el encausado se cruzó en septiembre de 2024 con otro hombre por una calle de la ciudad, con quien tuvo una disputa verbal. Tras la discusión, con ánimo de acabar con la vida de la víctima, el acusado lo golpeó con una maza de acero en la cabeza. Esto le ocasionó una herida incisa contusa en el cráneo, que derribó al hombre al suelo.

Una vez tirado en el suelo, el acusado volvió a golpearlo con la maza en la boca y en la región frontal izquierda de la cabeza.

Debido a las lesiones, el agredido requirió tratamiento quirúrgico y recuperación de unos diez días, sin que quedaran secuelas. La Fiscalía ha solicitado además de la pena de cárcel 10 años de orden de alejamiento y una indemnización de 750 euros a la víctima.