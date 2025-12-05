Los fondos del MRR de la UE asignados a C-LM han llegado a casi 47.000 beneficiarios y a 868 municipios de la región

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, preside Comisión Regional de Fondos Europeos. - JCCM

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ya tiene comprometidos el 90 por ciento (9 de cada 10 euros) de los fondos asignados a la comunidad autónoma del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea que el 30 de julio de 2026 concluye su plazo de ejecución. Unos fondos que han llegado a casi 47.000 beneficiarios y a 868 municipios de la comunidad autónoma.

Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras presidir la Comisión Regional de Fondos Europeos, en la sala de la Emperatriz del Palacio de Fuensalida.

En rueda de prensa, Martínez Guijarro se ha mostrado seguro de que el 30 de julio, Castilla-La Mancha tendrá ejecutado prácticamente el 100% de los fondos que han sido asignados a la comunidad autónoma.

"Una inversión" que ha llegado "a lo largo y ancho" de toda la región y fundamentalmente a las pequeñas empresas y las familias.

Ha detallado el vicepresidente que de "los 1.408 millones que estamos ejecutando", están comprometidos el 90% de los fondos asignados a la comunidad autónoma, a través de las distintas líneas de ayuda que el Gobierno regional ha sacado, a través de los contratos que se han licitado o la contratación de personal.

Esto ha supuesto, hasta el día de hoy, la tramitación de 45.806 expedientes administrativos entre las líneas de ayuda, los contratos y las distintas contrataciones o encargos. Y han llegado, ha dicho, a 858 municipios de la comunidad autónoma, es decir, al 93% de los municipios de la comunidad autónoma.

El vicepresidente considera que esta ejecución del programa ha supuesto "hitos importantes" en la comunidad autónoma, ya que ha supuesto la creación de 11.000 plazas de formación profesional en los distintos centros de formación profesionales y distintos institutos de la región. O la creación de 3.600 plazas de educación 0-3 años en 150 municipios de menos de 2.000 habitantes de la región.

También en materia de sostenibilidad, ha supuesto la instalación de 115 megavatios en placas fotovoltaicas en los tejados de la comunidad autónoma. O se ha rehabilitado energéticamente 12.000 viviendas y se han dado ayudas para la adquisición de 7.000 vehículos eléctricos o híbridos enchufables y 3.500 puntos de recarga.

"Es un volumen importante de gestión" que se traduce en actuaciones de las que se han beneficiado, casi 47.000 personas en la región. De esos casi 47.000 expedientes, el 51% son microempresas y pymes, el 14% las familias de la comunidad autónoma, el 8% fundaciones y sólo el 10% grandes empresas de la comunidad autónoma.

Dicho esto, ha comentado que en el caso del mecanismo de recuperación y resiliencia, todos los indicadores y todos los análisis, sitúan a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma en grado de compromiso en estos momentos.