Franco pone a disposición de los municipios la Oficina de CLM en Madrid, que ha superado 100.000 visitas

Actualizado 17/11/2019 15:10:55 CET

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que ha inaugurado la Ruta Virtual de la Batalla de Alarcos de Poblete, ha puesto a disposición del municipio los instrumentos de promoción del Ejecutivo autonómico para impulsar la nueva ruta, entre ellos la Oficina de Castilla-La Mancha en Madrid, que tal y como ha anunciado ha superado ya las 100.000 visitas desde su apertura.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid rompió la barrera de los 100.000 visitantes el pasado 3 de noviembre, contabilizando desde su apertura, el 29 de junio de 2018, 100.159 visitas. En ese periodo, la oficina ha estado abierta al público en 407 días, contabilizando una media de 246 visitantes al día.

No obstante, ha marcando en el calendario algunas fechas destacadas en orden cronológico: el 6 de diciembre, cuando visitaron la oficina 736 personas; el 29 de diciembre, con 599 visitantes; el 15 de diciembre, con 546 visitas; el 1 de diciembre, con 527 personas; el 6 de abril, con 508 personas; y el 10 de mayo, con 552 personas. Además, ha desarrollado 149 talleres, 25 catas y 65 presentaciones en las que han tomado parte más de 5.000 personas.

Tal y como ha destacado la consejera, dos de cada tres visitantes a la Oficina de Promoción Turística que el Gobierno regional tiene en la capital de España son de procedencia nacional, un total de 66.901, y más de la mitad de ellos son de la propia Comunidad de Madrid, hasta un 54 por ciento. Además, se han recibido más de 15.000 visitas de personas de Castilla-La Mancha y cerca de 3.000 de ciudadanos de Andalucía, además de más de 2.500 procedentes de Castilla y León y cerca de 1.700 de la Comunidad Valenciana.

En ese tiempo, han pasado por la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid 32.258 visitantes extranjeros, con Argentina (3.488 visitantes), Reino Unido (2.695), Italia (2.552) y Francia (2.493) como principales países de procedencia.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha puesto a disposición de Poblete "y de todos los municipios de la región" la Oficina de Castilla-La Mancha en Madrid como un elemento más que sumar a las herramientas con las que el Ejecutivo autonómico promociona e impulsa la oferta turística de la región.

La actividad en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid no se detiene y ya se ha diseñado la programación para Navidad, que incluye talleres, una cata de vino y la presentación de dos eventos: la fiesta del Belén Viviente de Vega del Codorno el día 15 de diciembre y la puesta de largo de la Cabalgata Aérea de Alarilla, el día 3 de enero. Toda la programación se puede consultar en la web https://oficinadepromocionclm.com.

149 TALLERES, 25 CATAS Y 65 PRESENTACIONES

La Oficina de Promoción Turística de Madrid ha desarrollado 149 talleres, 25 catas y 65 presentaciones, entre otras. En los 149 talleres que se han desarrollado en la Oficina que el Ejecutivo autonómico tiene para la promoción turística de Castilla-La Mancha en Madrid se han estructurado en torno a la artesanía, la naturaleza y las manualidades, la gastronomía y la cultura general.

En ellos han destacado los 16 talleres de alfarería o los 14 talleres temáticos sobre cerámica y arqueología dirigidos al público infantil; los talleres relacionados con los entornos naturales protegidos de la región como el Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara, o Las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real; los talleres sobre elaboración de mazapán o los teatros de zarzuguiñol para familias 'El Sueño de Cervantes'.

En las 25 catas que se han llevado a cabo hasta ahora en la Oficina de la Promoción Turística en Madrid han participado cerca de 600 personas y en todas ellas se ha colgado el cartel de 'aforo completo', llegando a doblar el turno en algunos días. Las catas las han protagonizado los vinos de la DO La Mancha, de la DO Valdepeñas o los aceites de la DO Montes de Toledo, entre otros productos originarios de la región.

Además, se han llevado a cabo 65 presentaciones de fiestas regionales y eventos y productos locales, las últimas las de la Feria de los Santos de Socuéllamos, el Tenorio Mendocino de Guadalajara, el II Ciclo Flamenco de Sigüenza o el Tolmo de Minateda de Hellín, el pasado viernes; y dos conciertos de los intérpretes Julián Maeso y Ana Alcaide. Estas actividades se han completado con 40 reuniones con distintos operadores, empresas y ayuntamientos; se ha cedido el espacio para encuentros de diferentes colectivos y se han realizado 8 sesiones de formación en las que han tomado parte hasta ahora 190 estudiantes.

A este listado de actividades hay que sumar tres exposiciones, de las cuales sigue en marcha 'Visiones de La Mancha', de Ferdinando Scianna y John Davies, y la puesta en marcha de un Club de Amigos de la Oficina que conforman 1.182 personas que tienen alguna vinculación con la región y ayudan en la dinamización del espacio, junto con 364 personas suscritas para recibir información específica sobre los talleres de la misma. Desde su apertura, la Oficina ha repartido 128.079 folletos con información turística y promocional de Castilla-La Mancha.