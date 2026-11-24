El candidato de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Ernesto Martín - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Ernesto Martín, ha situado la defensa del derecho a la vivienda y al trabajo digno, la lucha contra la despoblación y la mejora de los transportes entre los principales compromisos de su formación con la provincia de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Consideramos que debemos defender el derecho a la vivienda y el derecho a un trabajo digno para la provincia de Guadalajara, tanto en el Corredor del Henares como en las zonas más despobladas, ha señalado Martín, quien ha asegurado que el compromiso de su candidatura es trabajar para que los ciudadanos puedan vivir en el municipio en el que residen y desplazarse cómodamente hasta sus puestos de trabajo.

En este sentido, ha defendido también la necesidad de conseguir fondos europeos destinados a combatir la despoblación y garantizar que los recursos de Guadalajara se gestionen "de acuerdo a las necesidades de cada territorio". "Ese es el objetivo de Frente Amplio y eso es lo que vamos a transmitir en el Congreso de los Diputados", ha afirmado.

En relación con el desequilibrio territorial de Guadalajara, Martín ha advertido de que el peso del Corredor del Henares en las estadísticas provinciales "eclipsa la despoblación de la otra zona" y desvirtúa las métricas utilizadas para medirla".

Según ha explicado, esta situación dificulta el acceso a los fondos europeos destinados a combatir la pérdida de población, al no reflejar adecuadamente la realidad de las comarcas rurales.

En materia de vivienda, el candidato ha defendido que este bien debe dejar de ser un producto financiero y destinarse prioritariamente a su uso residencial. Para ello, ha planteado impedir la compra de viviendas por parte de fondos internacionales y limitar por ley los precios de los alquileres, de manera que no superen el 50 por ciento del salario mínimo.

Respecto a la despoblación, ha considerado que la solución pasa necesariamente por los servicios públicos y la intervención de las administraciones, así como por garantizar oportunidades laborales en los municipios rurales. En este sentido, ha defendido el denominado trabajo garantizado y la inversión pública para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo en el lugar en el que viven.

El candidato también ha reivindicado la recuperación del servicio ferroviario convencional de Sigüenza y ha defendido que el tren, frente a la alta velocidad, debería ser el medio de transporte prioritario en España. Asimismo, ha planteado estudiar alternativas para descongestionar la A-2, entre ellas la posibilidad de derivar tráfico hacia la R-2.

CRÍTICAS AL PP POR SU DISCURSO

Por otro lado, Martín ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que PP y Vox lleguen a un acuerdo de gobierno y ha advertido de que el principal temor que le suscita la extrema derecha no se limita a sus medidas, sino también a sus consecuencias sociales e ideológicas.

A su juicio, el Partido Popular está siendo "canibalizado argumentalmente" por la extrema derecha, al considerar que está adoptando posiciones y argumentos cada vez más próximos a Vox para recuperar parte de su electorado.

En este sentido, ha incidido en que si bien la formación popular había mantenido tradicionalmente un perfil "muy institucional y muy cuidadoso" en los términos que utilizaba, pero que ahora emplea, según ha indicado, un discurso más radical, con ataques a la inmigración, los servicios públicos, los impuestos y el modelo socialdemócrata.

Martín ha advertido de que esta evolución puede tener consecuencias más allá de la propia formación política, ya que, a su entender, el cambio de discurso de un partido con una importante capacidad de influencia también puede acabar modificando a la sociedad.