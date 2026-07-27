El frente toledano del incendio de Ávila está "a 200 metros" de quedar "consolidado y perimetrado"

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Navas del Rey, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha afirmado que el frente toledano del incendio del Valle del Tiétar está a falta de "unos 200 metros" para quedar "consolidado y perimetrado".

Sabrido, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de este lunes, ha explicado, con respecto al incendio originado en Castilla y León y que ha llegado hasta la provincia de Toledo, que este frente, que comprende desde La Iglesuela hasta La Adrada, ya en la provincia de Ávila, está "consolidado y perimetrado" a falta de "unos 200 metros", algo que hace que estén "razonablemente satisfechos".

Por ello, se ha comunicado al mando integrado de la emergencia que puede disponer de las unidades provenientes de Andalucía y la Región de Murcia que están presentes en la zona para que "puedan disponer de ellas en otros sitios donde las necesiten".

De esta manera, ha detallado, la zona quedaría cubierta con los servicios del Infocam castellanomanchego y el apoyo de la UME.

Sabrido ha remarcado que, en todo caso, la situación en el Valle del Tiétar estaría "perimetrada o contenida" pero "en ningún caso controlada", manifestando que el lenguaje de los técnicos es "complejo" porque "nadie quiere dar falsas expectativas".

ESTUDIAR LA VUELTA EN OCHO MUNICIPIOS

En cuanto a los vecinos evacuados en once municipios de la provincia de Toledo, el delegado ha explicado que se ha solicitado a la UME que estudie la vuelta a sus casas de los vecinos evacuados en ocho localidades de la Sierra de San Vicente, aunque ha incidido en que esto no aplica para los tres ubicados en el Valle del Tiétar.

En todo caso, ha razonado, tendrán que ser la UME y el mando operativo de la emergencia quienes autoricen este regreso, por lo que, ha dicho, "lo que está por encima de todo es la seguridad de las personas y ahí no queremos que haya ningún riesgo".

En este sentido, ha aprovechado para hacer una llamada a la "prudencia" a todos los ciudadanos, recordando que "hay magníficos profesionales trabajando".

"Sabemos que la gente puede estar nerviosa porque ya quieren volver a sus casas, pero yo les pediría prudencia y mucha confianza. Tenemos unos magníficos profesionales que están trabajando noche y día por apagar el incendio y por la seguridad de las personas y de sus viviendas", ha reiterado.