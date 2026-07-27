Extinguido el incendio de Selas tras quemar unas 2.800 hectáreas y obligar a evacuar seis municipios

Incendio en Selas (Guadalajara) - INFOCAM

GUADALAJARA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el término municipal de Selas (Guadalajara) el pasado martes 21 de julio, se ha dado por extinguido tras quemar unas 2.800 hectáreas y obligar a evacuar seis municipios.

Así los publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultado por Europa Press, que añade que este incendio se dio por extinguido este domingo pasadas las 20.00 horas.

De otro lado, el incendio de Almorox continúa este lunes en situación operativa de nivel 3. El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, informó este domingo de que este fuego está "estabilizado" por lo que mostró su optimismo al respecto.

Asimismo, señaló que son once los municipios toledanos evacuados por el incendio de Ávila: Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

En Castilla-La Mancha se encuentra en situación operativa de nivel 1 aún el incendio de La Mierla en el que continúan trabajando ocho medios de Infocam con 22 personas.