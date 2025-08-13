El fuego de Calera y Chozas rebaja situación operativa a nivel 1 y se levanta el confinamiento del municipio

Labores de extinción en el fuego de Calera y Chozas - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las últimas horas en la zona del incendio de Calera y Chozas han permitido aplacar el avance de las llamas de manera que la situación operativa ha descendido a nivel 1, después de haber llegado a nivel 2 a lo largo de la madrugada.

Con este escenario, según informa el Plan Infocam y recoge Europa Press, se levanta el confinamiento de las más de 5.000 personas que se encontraban en la localidad.

Además, se reabre el tráfico de la carretera CM-4101, si bien permanece cortada la CM-4130. Once medios y 47 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción.