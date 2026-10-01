Las fuertes lluvias en La Almarcha forman balsas de agua en la A-3 provocando vehículos detenidos y desvíos

CUENCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas han propiciado la formación de bolsas de agua en la A-3, a la altura de la localidad conquense de La Almarcha.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha estos hechos han tenido lugar sobre las 21.39 horas.

Las lluvias han provocado que haya vehículos detenidos y que se hayan tenido que habilitar desvíos hacia otras zonas seguras cercanas, sin que haya personas heridas.